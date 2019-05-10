【SOGO感謝祭】入夜後打工仔趕至掃貨　少男跟OL排隊買手袋送女神

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（10日）開鑼，店內貨品大幅減價發售，首日大批本地居民及內地遊客到銅鑼灣本店門口排隊掃貨。入夜後，上班一族在放工後也趕到來，不少人見到一條條人龍，顯得驚訝。有少男為博正追求的女神一笑，入內跟OL一同排隊購置手袋，坦言花約半小時購得心頭好也可接受。 也有孝順女前來購買護膚品送給媽媽當母親節禮物，相當溫馨。

入夜後，不少打工仔趕到銅鑼灣店選購名牌手袋Kate Spencer。（梁煥敏攝）

「崇光感謝周年慶」（SOGO Thankful Week 2019）今日（10日）開鑼，整日店內每個角落擠滿顧客購買心頭好，現場所見，大部分內地旅客對化妝及護膚品牌產品最有興趣，其次為名牌手袋部，也有不少港人前來添置家居用品，各人大包小包，滿載而歸。

入夜後，不少打工仔趕到銅鑼灣本店選購貨品，眼見各化妝品品牌設有的排隊處，即表現驚訝，有顧客坦言擔心過幾日已購不到心儀貨品，無奈都要排隊。

大學生湯花了一千多元買Kate Spencer手袋，準備送給心儀對象。（楊凱力攝） 排隊20多分鐘買手袋 大學生湯先生首次到崇光周年祭購物，旨為「博紅顏一笑」，選購售價一千多元的Kate Spencer手袋，送給心儀對象。他表示，經了解後得知較原價便宜約數百元，價錢合理，決定購買。 湯先生又説，早料現場選購者眾，排隊為意料中事，亦未敢大早前來，「但其實只係排咗二十幾分鐘都Ok。」店內人流太多，他在完成「任務」後也速速離開。

此外，同品牌的舊款手袋，近日疑被有「小小超」之稱的電訊盈科主席李澤楷女伴郭嘉文攜同亮相，而成為大熱產品。有SOGO店員指，手袋隨即受女士追棒，並查詢貨源，但她強調店內只有近三個月出品的產品，減價期內也未有推出，籲有興趣的可到東涌outlet碰碰運氣。