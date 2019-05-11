【HPV疫苗】微信維權群組湧現 內地客對港醫療制度信心盡失

子宮頸癌九價疫苗（HPV疫苗）全球唯一生產商默沙東藥廠早前發聲明指，公司及其指定的經銷商從未供應任何HPV九價疫苗予位於佐敦嘉賓商業大廈的「環亞體檢集團」，引起大批顧客對疫苗真偽的疑慮，自昨日起有大批內地客到診所查詢、要求退款，在微信亦出現大量「維權群組」。 有來港打針內地旅客表示，當初花費千里迢迢由上海、甚至新疆來港打針，是因相信香港醫療制度，出了環亞事件後，信心已盡失。

今日再有大批內地客湧到診所查詢、辦理退款。（黃詠榆攝）

記者今（11日）午到環亞體檢集團位於佐敦的診所視察，高峰時人數多達200人，人龍長至後樓梯，更需警員到場維持秩序，有內地客苦等6小時才得到退款。

內地客：高價來港打針因相信香港醫療

來自廣州的葉小姐已打了一針，尚需打兩劑疫苗，今日前來辦退款手續，惟她質疑店舖收款不一，「我都有親戚嚟打，但大家退嘅錢都唔同。」她續指，自己不是貪小便宜，反而是以更高昂價錢來港打針，「有啲人來自上海、新疆飛過嚟，就係因為相信香港醫療，依家咁大間集團都出事。」

她更質疑，若果醫療質素不保，叫人如何再相信香港其他產品，「會唔會買完保險，如果你生癌症，佢（公司）話退返錢比你？」她又指，加入的微信維權群組已達200多人，預計每人所涉款項至少6,000元，未來繼續向中介、集團追討，並會發公開信、尋求法律援助。

來自廣州的葉小姐指，自己加入的微信維權群組已達二百多人。（黃詠榆攝）

廣州旅客疑向海關消委會跟進

來自廣州的鄭小姐在4月已完成注射三針疫苗，昨日亦有到現場了解情況，她質問疫苗貨源來自哪裡、索取交易收據，並要求退還全款。惟她指職員態度十分惡劣，「你打落我身體，我點知會唔會有咩後果，佢（職員）話『你出去食咩我都唔知，唔通我又負責你？』」她稱未來繼續會向各單位如海關、消費者委員會跟進。

有不欲透露姓名的顧客直言，不知自己打的是水貨還是甚麼貨，亦十分擔心會否對身體造成影響，「依家一路都冇咩處理方式，原本相信香港好嚴謹，爆出呢啲事真係好震驚」，希望香港政府交待清楚事件，並透露針劑來源。