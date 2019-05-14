【中美貿易戰】廠商會：料三成港商受創　珠寶業重災區

美國上調2,000億美元中國貨入口關稅至25%後，中國昨天(13日)宣佈反擊措施，下月1日起將向本來已經開徵入口關稅的600億美元美國貨加稅，最高關稅達25%。 中華廠商聯合會會長吳宏斌今(14日)在電台節目中指出，港商最擔心的是美國會全面徵收所有中國貨25%的稅率，而根據現時形勢，最擔心的事將會發生，中美貿易戰亦似乎不會停下來。他稱，約有兩、三成港商以美國為最主要市場，相信貿易戰對珠寶業打擊最大，可以支持下去的港商「寥寥可數」，港商現正爭取開拓其他生產線，包括與印度合作。

吳宏斌稱，約有兩、三成港商以美國為最主要市場，相信貿易戰對珠寶業打擊最大，可以支持下去的港商「寥寥可數」。 （資料圖片／李澤彤攝）

吳宏斌指，中國提出的反制措施對港商影響不大，但美國早前提出的加稅就非常影響港商，「最擔心是全面徵收所有來自中國產品25%(稅率)，如單一只做美國市場，傷害好深。」他稱港商中有兩、三成以美國為主要市場，當中珠寶業受影響最大，如美國對所有中國貨都加稅，所有行業都會面對最大的困局，支持到下去的屬寥寥可數。

他表示，港商現會尋求其他地區的生產線，包括與以往的競爭對手印度商討合作空間，甚至尋求協助。不過，現時美國強調「美國生產」，他擔心即使找到其他生產線，美國亦或會於未來對不同地區增加關稅。他相信未來中美磨擦會在各個方面，而且不會停下來。被問到對本港勞動力的影響，他指難以避免削減人手，但相信對勞動力影響不會很大，而輸入外勞成本或更高。