【蕭源被控】控方擬改控蕭等公職人員行為失當　最高刑罰可囚7年

終審法院上月就協和小學老師涉洩漏試題案下判詞，裁定用自己的手機或電腦干犯有關罪行，不能引用這罪起訴，並裁定涉案的4名老師全部罪名不成立。該判詞亦影響多宗涉偷拍的案件，其中補習天王蕭源夫婦與兩名朋友涉嫌取得文憑試試題案，亦因涉及同一罪名而一再押後，案件今（14日）於西九龍裁判法院再提訊，控方擬修改控罪，裁判官把案押後至下月18日再訊，據悉，控方疑改控被告公職人員行為失當等罪。

控方未能引用不誠實而取用電腦罪起訴，但補習天皇蕭源仍未能脫身。（林樂兒攝）

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四被告全部被指不誠實取用電腦

4名被告依次為蕭源（43歲）、張國權（44歲）、吳宏樑（44歲）及蔡盈盈（34歲）。蕭源（原名蕭志勇），與蔡為妻子，另兩被告為蕭讀樹仁學院（現樹仁大學）時的同學，也是考評局前口試主考員。

首3名被告原被控「串謀有不誠實意圖而取用電腦罪」，蔡則被控「有不誠實意圖而取用電腦罪」。

擬改控公職人員行為失當

控方今申請修改控罪，辯方表示上周五才收到通知，沒想到修改幅度如此大，需時索取指示。庭上未有讀出擬修改的罪名。據悉，控方將會用同樣的證據提控，但會改以串謀公職人員行為失當罪控告首3名被告。有人認為以《香港考試及評核局條例》第261章第15條的保密條例起訴更為恰當，質疑控方因此罪的檢控時限已過，才改以上述的串謀罪名。另外，蔡可能會被控以普通法的公職人員行為失當罪，最高刑罰為監禁7年。

案件編號：WKCC2550/2018