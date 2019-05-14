【曾蔭權．終極上訴】律師：錯誤決定裁定成行為失當　是危險的事

前特首曾蔭權被指在處理數碼廣播牌照時，與申請牌照公司的股東洽談租約而未有向行政會議申報，從而被控公職人員行為失當罪，並被裁定罪成。已服畢一年刑期的曾，今（14日）在終審法院就其定罪提終極上訴，其代表律師指，曾在決定未作申報中，可能犯了錯誤，然而把這個錯誤的決定裁定為行為失當，卻是件危險的事，再者，法官在指引時，亦未有把何種利益衝突要申報作指引。

曾蔭權就其公職人員行為失當罪作終極上訴。（歐嘉樂攝）

與曾太拖手到庭

曾蔭權去年12月已取得終審的上訴許可，但他未有申請保釋繼續服刑，至本年1月刑滿出獄。曾今早和曾太鮑笑薇拖手到庭，面露微笑，他的幼子曾慶淳、胞弟曾蔭培夫婦及胞妹曾璟璇亦親臨旁聽。

控罪指曾於2010年1月1日至2012年6月30日，以特首及行會主席的身份，參與處理雄濤廣播的牌照等3 項申請時，未有向行會申報，而他當時正與雄濤股東黃楚標就深圳東海花園物業在談租約。

認為與黃當時在作商業交易

代表曾蔭權的英國御用大律師萬江儀今陳詞時，原審法官在引導陪審團時，遺漏一個重要的控罪元素，就是曾蔭權在案發時是否知道其不申報行為屬不合法。曾江儀指，曾蔭權當時認為自己和黃楚標談租約是真實的商業交易，租金是合乎市價，因此不作申報。萬江儀指曾做錯決定，但把做錯決定視為行為失當是危險的事。萬又指，魯莽而無申報並不屬違法，明知而不報才是違法。

未就利益衝突作指引

此外，萬江儀指陪審團未能就首項的公職人員行為失當達成有效裁決，案中未能建立貪污元素。而在欠缺貪污元素下，原審法官應指引陪審團什麼利益衝突需申報、會引致的嚴重性等。惟原審法官未有提供相關指引。

認為案件不應再重審

萬江儀指曾的定罪並不穩妥，應該被撤銷。她又指考慮曾已服完所判的刑期，案件亦曾經重案，因此若終院批准其上訴，反對把案件發還重審。

曾原被控2項裁定公職人員行為失當罪和1項行政長官接受利益罪。他於2017年的審訊中，只被裁定1項行為失當罪成，被判囚20個月。控方有就行政長官接受利益罪重審，仍未能達至大比數裁決，控方未再提重審。而上訴庭去年亦准曾刑期減至12個月。

案件編號：FACC 29/2018