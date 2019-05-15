反釋法遊行案　吳文遠等6被告被裁定非法集結等罪成　1人脫罪

社民連主席吳文遠等9人，涉嫌於3年前反釋法遊行期間，偏離原定路線，前往中聯辦並在門外。吳被指坐上鐵馬及呼籲佔據干諾道西行車線，有人聽從並與警方衝突。9人被控煽惑他人擾亂公眾秩序、非法集結等8項控罪受審，其中7人否認控罪受審。裁判官今（15日）裁定吳文遠兩項煽惑他人非法集結罪成，其餘6名不認罪的被告，亦有人罪成，年紀最大的被告周樹榮無罪釋放，裁判官把案押後至下午再處理各被告的求情，被告們准繼續保釋，吳文遠表明會上訴。

吳文遠等多名參與2016年反釋法示威的示威者，事後被控非法集結等多項罪名。（林樂兒攝）

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9被告被控8罪

本案其中2名被告林朗彥（24歲）及林淳軒（25歲）早前分別承認一項煽惑他人擾亂公眾秩序罪及一項參與非法集結罪，今午再訊。7名不認罪的被告為吳文遠、葉志衍、盧德昌、周樹榮、周嘉發、鄭沛倫及陳文威，被控煽惑他人參與非法集結、非法集結、襲警、阻差辦公等共8罪，各人定罪情況詳見下表。

反釋法遊行9被告控罪及定罪表 被告 控罪 定罪情況 1吳文遠(42歲) 2項煽惑他人參與非法集結罪 均罪成 2 葉志衍(29歲) 參與非法集結罪 阻礙在正當執行職務的警務人員罪 均罪成 3 陳文威(25歲) 2項參與非法集結罪 只有1罪成 4 盧德昌(24歲) 1項參與非法集結罪 罪成 5 周樹榮(67歲) 1項參與非法集結罪 罪名不成立 6 周嘉發(27歲) 阻礙在正當執行職務的警務人員罪 襲擊正在執行職務的警務人員罪 罪成 罪名不成立 7 林淳軒(25歲) 1項參與非法集結罪 認罪 8 鄭沛倫(24歲) 1項參與非法集結罪 罪成 9 林朗彥(24歲) 1項煽惑他人擾亂公眾秩序罪 認罪

2016年11月2日，有傳中央將就立法會宣誓事件進行釋法，數天後民陣發起反釋法遊行，從特首辦遊行至中聯辦，並在中聯辦外集會。民陣稱有1,600人參與遊行。青年新政梁頌恆、游蕙禎、銅鑼灣書店事件主角林榮基，以及多個非建制政黨均有參與。（梁鵬威攝）

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吳文遠推鐵馬突破警方防線

裁判官黃雅茵裁決時稱，錄影可見吳文遠爬上並搖動鐵馬，又向其他人說「爬出嚟就得㗎啦。」其後包括另外4名被告的在場人士響應。官指，爬過鐵馬屬突破警方防線，要成功越過必然要使用某程度暴力，過程不可能有秩序，必涉及粗暴、具攻擊性或違反的公眾行為。黃官判定，吳文遠搖動鐵馬、企圖及呼籲他人越過鐵馬時，已知悉遊行人士爬過鐵馬，會危及社會安寧，遂裁定兩項煽惑他人參與非法集結罪罪成。

遊行時改道至中聯辦

案情指，2016年11月6日民陣舉行反釋法遊行，隊伍抵皇后大道中時，沒有按不反對通知書規定轉入銀行街，改道沿皇后大道西前往中聯辦，各被告參與了未經通知的遊行。吳文遠在干諾道西，突然從行人路爬上及坐在鐵馬上，煽動他人違抗警方命令，爬過鐵馬佔據干諾道西馬路。有示威者應吳的煽惑，嘗試爬過鐵馬及搖動鐵馬約20秒，與警方發生衝突。

案件編號：WKCC3654/2017