【大鼠肝炎爆發】海怡半島花槽有老鼠　居民：Outlet進駐衞生變差

衞生防護中心昨日（14日）公布三宗人類感染大鼠戊型肝炎新增個案，三名患者分別居於九龍城馬坑涌道、南區海怡半島及屯門友愛邨，其中屯門個案本月初離世。 《香港01》記者今日到屬於中產區的海怡半島觀察，發現多幢外都擺放了老鼠藥，亦見有清潔工人更換老鼠板，不過未見鼠蹤。 多名居住在海怡的市民均表示，近年不時於花槽目睹鼠蹤。當中有人指，數年前海怡半島有名牌Outlet﹙特賣場﹚進駐，遊客增加，影響周遭環境衞生；又有居民表示，家有小孩，擔心容易染上老鼠傳播的疾病。

有清潔工人更換老鼠板。（黃偉倫攝）

每座花槽都放老鼠藥

記者今早約10時到海怡半島，雖未見有老鼠出沒，不過見到幾乎每座住宅外的花槽，都有擺放老鼠藥，並貼有警告告示。此外，部分花槽亦有放置老鼠板，不過只黏滿垃圾，未見成功捕獲老鼠，之後有清潔工人更換新老鼠板。

2018年全港各區平均鼠患指數為3.4%，南區是全港鼠患指數最低的一區，僅0.5%，不過多名海怡半島居民都向記者指，曾目睹老鼠出沒。

原有的老鼠板黏滿垃圾，未見鼠蹤。（黃偉倫攝）

工人於花槽放置新的老鼠板。（黃偉倫攝）

居民指責outlet進駐 遊客增加衞生變差

居住在海怡27年的吳太表示，曾經在海怡的街市及花槽見到1、2隻老鼠出沒，而且更曾在白天時目睹。

對於近年海怡的衞生是否有惡化跡象，吳太直言較過往差，近年有名牌outlet進駐後，多了遊客到海怡，認為是衞生變差的主因，｢係花槽見到好多煙頭！｣她又表示，作為長者，免疫力較弱，坦言擔心染上大鼠戊型肝炎。

▼全港各區鼠患指數▼

+ 16 + 15 + 14

吳太與就讀幼稚園的孫兒同樣居於海怡，她曾目睹老鼠在花槽出現，其他街坊亦有類似經歷；其孫兒亦指，大約一周前，父親也曾在花槽附近見到老鼠。

吳太表示，未曾聽聞大鼠戊型肝炎，但對於有人染病，坦言｢梗係擔心｣，尤其家庭成員有小朋友，而且市民又不知老鼠躲在何處，｢有老鼠跑嚟跑去就梗係唔開心｣。

居住在海怡逾20年的陳先生表示，約半年前都曾目睹老鼠，｢夜晚黑喺花槽，有一隻半隻，都幾大隻｣，他亦曾從其他街坊得知有老鼠出沒，不過之後就未曾再親眼見到老鼠。對於滅鼠工作是否有不足，他相信當局都有盡力處理，不擔心染病，因患者主要都有長期病患。