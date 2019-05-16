官網披露連接蓮塘口岸香園圍公路本月26日先通車　紓緩北區交通

蓮塘/香園圍口岸料最快年底前通關，《香港01》發現，相關工程項目網站自洩先機，連接該口岸與粉嶺公路的連接路「香園圍公路」，將會率先於本月26日(周日)上午8時正式通車。香園圍公路全長約11公里，新路段將便捷沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶居民，行車時間亦可縮短約11及16分鐘，紓緩沙頭角公路交通擠塞情況。 土木工程拓展署發言人回覆查詢時，證實上述開通日期。

粉嶺公路交匯處。（政府圖片）

「香園圍公路」全長約11公里，屬雙程雙線分隔道路，沿途設有四個分站，包括粉嶺公路、沙頭角公路、坪洋及蓮麻坑路交匯處。雖然香園圍邊境管制站暫時「此路不通」，但啟用後則可分流目前使用文錦渡及沙頭角邊境的車輛，相信紓緩北區及東部跨境交通。

此外，新公路將縮短行車時間，可為沙頭角、打鼓嶺及坪輋一帶居民，提供一條龍便捷道路，直達粉嶺公路，方便來往粉嶺、上水、大埔、九龍，舊有道路駛往坪輋一帶及打鼓嶺香園圍，平均需時15及24分鐘，新路段經香園圍公路駛往上述地點，分別只需約4及8分鐘，節省11及16分鐘。

土木工程拓展署亦將於明天(17日)安排傳媒參觀香園圍公路，簡介公路的通車安排和相關細節。

新管制站蓮塘／香園圍口岸預計今年內啟用。（政府網頁圖片）

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新口岸料年底前通關

造價逾330億元的蓮塘/香園圍口岸，原定預計去年底完工，但工程有延誤，政府其後把預計完工日期修訂為今年。政務司長張建宗本月初曾指，新口岸料在今年底之前落成通關。

3口岸擬取消貨檢

另外，內地傳媒報道，深圳口岸辦公室擬取消皇崗口岸、沙頭角口岸及文錦渡口岸的貨物通關服務，過境貨車將分流往深圳灣口岸和即將開通的蓮塘/香園圍口岸。其中皇崗口岸將被拆除，重建後轉為純旅檢口岸。