華為中興料5G率先應用於遊戲　內地10月推商用業務

中美貿易戰持續升溫，美國總統特朗普周三（15日）簽署行政命令，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，外界均認為是針對華為及中興。華為代表今（16日）出席一個5G技術應用的研討會時表示，今年公司已修正及明確5G應用發展範疇，包括無人機、智慧交通、VR（虛擬實境）及醫療。中興通訊代表則相信，5G技術將率先應用於遊戲、娛樂產業，並稱內地營運商已部署好約5萬個基站，10月1日將有大規模商用5G業務投入試用。

香港華為國際有限公司部長（解決方案）易漢輝（前排右四）、生產力局署理總裁張梓昌（前排左四）、中興通訊股份有限公司5G行業產品線副總經理高文豪（前排左三）等出席5G技術應用研討會。（李慧妍攝）

香港華為：港可用5G技術無人機檢查維修青馬大橋

5G時代即將來臨，為加快推進本港5G發展，香港生產力促進局聯同無線科技商會今（16日）舉行「5G應用與你息息相關」研討會。香港華為國際有限公司部長（解決方案）易漢輝表示，公司於去年對5G架構作定義，今年則修正架構並訂明標準，未來對5G的研究範疇包括無人機、智慧交通、VR及AR（擴增實境）、醫療和無人機。他表示，對比內地、韓國的5G發展，香港進度相對落後，及有不少人誤以為需設立很多基站，他指出5G服務除了在高頻譜、毫米波上發展，亦可在現有4G頻譜上運作。

易漢輝舉例指，5G的高速傳輸、低延時，應用於VR後，可降低VR眼鏡重量及成本，「以後紅館演唱會、球賽、賽馬活動等，可以通過VR觀賞。」他續指，國內已使用無人機送貨，日後本港亦可使用無人機為青馬大橋檢查維修。

為加快推進本港5G發展，香港生產力促進局聯同無線科技商會今（16日）舉行「5G應用與你息息相關」研討會。（李慧妍攝）

中興通訊股份有限公司5G行業產品線副總經理高文豪則認為，北美的光纖覆蓋率低於香港，而歐洲的頻譜建設成本高，預料其5G費用會比4G高。不過，由於內地已進行商用5G測試，他透露10月1日將有大規模的營運商推行商用5G業務。5G業務至2020年的首階段，以工業、高清視頻及雲VR遊戲為主；第二階段、2020年至2025年則以遠程診療、無人機及智慧交通為主；第三階段、2025年至2035年則主要發展遠程手術、智慧工廠工業控制等。

生產力促進局署理總裁張梓昌表示，局方在大灣區已設立辦公室，向港商提供研發、智慧生產等支援，以促進工業4.0發展。他表示，日後將大力推進本港應用新科技及商業模式的結合，包括舉辦多項研討或分享會、提供硬件等測試及相關技術培訓等。