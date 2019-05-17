【虐兒】「沒有保護罪」立法　老師察覺兒童受虐知情不報或犯罪

法律改革委員會昨發表諮詢文件，倡議訂立「沒有保護罪」，如照顧者未有照顧好兒童或易受傷害的成年人，令受害人因虐待或忽略而死亡或受到嚴重傷害，其父母、照顧者均需負上刑責，最高可判監20年。 法改會轄下「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案」小組委員會委員熊運信今（17日）在電台節目指出，如幼稚園老師察覺到小朋友被虐待，有嚴重風險，而知情不報，就有機會干犯罪行。不過，他認為現時已有教師舉報兒童受虐的守則，如社會認為守則已行之有效，就不需要訂立強制的法例。

熊運信指出，如幼稚園老師察覺到小朋友被虐待，有嚴重風險，而知情不報，就有機會干犯罪行。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

熊運信接受商台《在晴朗的一天出發》訪問指，在現時法例下，如有兩名照顧者，而照顧者對於何人為真正的施虐者保持緘默，會令控方舉證有困難；而如照顧者之間有爭拗，互相指責對方才是施虐者，控方就更難處理。主持追問「過往好多時告唔入？」熊回答：「無錯。」

新修訂的法例可適用多於一個人，因不需證明誰是施虐者。他並指，小組是故意不就「嚴重身體傷害」下定義，他解釋，因本港多年來已有很多案例，屆時可由法官因應傷者的傷勢等醫學證據去作判斷。

對於非同住但不時探望的親戚，如發現兒童被虐而未有舉報或阻止，是否適用於新法例，熊運信稱法庭會考慮接觸的頻密長度。被問到護老院員工是否亦屬新法例涵蓋的對象，熊運信就認為未必可以涵蓋，因新法例是針對嚴重的身體傷害，「如果係令到長者不安，係咪去到嗰度（嚴重的身體傷害）先？」

知情不報入罪門檻：嚴重風險不舉報

對於幼稚園老師若察覺到小朋友被虐待，而知情不報，是否同樣觸犯新法例，熊運信指出，並非純粹知情不報就會「中招」，而是察覺到該名兒童有嚴重風險都不報者才有機會干犯罪行，「如果只睇到膝頭損咗，我唔相信法例要求老師去舉報。但如果日日見到多一個瘀傷，呢個風險好明顯，如果不報，就有可能干犯呢個新法例。」不過，他認為現行已有有關醫護人員、教師舉報兒童受虐的守則，如社會認為守則已行之有效，就不需要訂立強制的法例，「大家的警惕很高。但如有一日發現指引有人是不聽的，就需要考慮，適當時做適當諮詢，有必要時就立例。」