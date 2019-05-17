義工龍緯汶熊抱少數族裔女童合照　涉嫌非禮及製作兒童色情物被捕

有關注少數族裔權益組織負責人龍緯汶，日前被發現於社交平台中，貼出最少過百張與非華裔未成年兒童的親暱合照，當中涉及大量不必要身體接觸，包括熊抱、臉貼臉、坐大髀對坐等。西九龍總區刑事總部重案組，今日（17日）已正式拘捕龍緯汶，他涉嫌非禮及製作兒童色情物品，正被扣留調查。 兒童權益組織「護苗基金」表明有關行徑不能接受，已超出道德底線，亦令人聯想到兒童色情或戀童癖，憂慮兒童心智未成熟，或受傷害，為免情況惡化至不堪設想地步，已報案要求調查。女童所屬小學接受查詢時亦指，知悉事件及已報警求助，並已就事件成立危機處理小組，為涉事學童及其家人提供適切支援。

龍緯汶，是爭取種族平等政黨「南方民主同盟黨」主席，曾多次參選區議會落敗。（龍緯汶社交平台照片）

上載多張熊抱女童合照 雙手疑觸碰敏感部位

《香港01》接獲投訴，指龍於其社交平台上載大量與兒童的親暱合照，包括攬頭攬頸、臉貼臉、以「公主抱」方式雙手橫抱女方，亦有合照顯示，其雙手疑觸碰到女童的敏感部位。其中有一名少數族裔女童，更被龍緯汶多次熊抱，甚至有照片顯示，女童與龍緯汶面向面對坐於男方的大脾，親密度媲美情侶，甚至有多張雙雙攤臥床上或身穿泳裝的照片，另亦有兩人身穿民族結婚裝束合照。記者早前亦曾在龍緯汶個人Facebook，發現他近年幾乎每天上載合照分享，估計有過百張類同合照，但他近日已將相關照片刪除，但部份照片在討論區上流傳。

投訴人不滿龍緯汶男子行為「過火」，憂慮他或以義工之名，親近少數族裔兒童，藉此作出不軌企圖，已報警舉報事件。《香港01》記者亦曾致電龍緯汶了解，但未獲回覆。

涉事男子龍緯汶，是爭取種族平等政黨「南方民主同盟黨」主席，曾多次參選區議會落敗，他自稱關注少數族裔權益，近年開設多個民間組織參與平權，他亦有籌辦民間食物銀行支援基層，但全部不屬社署資助。社工註冊局最新名單並無顯示其牌照紀錄。

護苗基金跟進：行為不可接受

為保護及避免兒童以及青少年受誘拐或被性侵犯傷害的機構「護苗基金」，發聲明關注事件。總幹事譚紫茵表示，機構已就事件報警求助，她指，涉事女童並非年幼嬰兒，有關的親暱行為作為絕不可接受，她續指，作為提倡種族平等的組織，該男子理應恪守界線，知悉應該避嫌，包括與服務使用者保持距離，另應訂立相關政策，確保機構上下遵守，「但呢啲坐大髀、係床上攬住，好明顯已經超出底線。」

侵犯可愈來愈大膽



她又認為，即使龍緯汶聲稱兩人屬契女、契爺關係，亦不能作為開脱藉口，「這不代表可以無界線」，她又舉例指，過往由有血緣關係或親密照顧者作出的性侵犯行為亦時有所聞，相關侵犯亦可以是有部署式的逐序漸進，待建立互信關係始正式「下手」，「會先試水溫，初頭可能係攬攬，之後愈來愈大膽。」

譚紫茵認為，有關男子與女童的親暱行為，已超出可接受的界線。(資料圖片)

女童所屬小學：已向當事人及家長提供支援

譚紫茵又表示，雖然合照中所見，涉事兒童並無流露不悅表情或抗拒行徑，但譚認為，小朋友不懂分辯對與錯，理應作出保護。她強調，保護兒童的天秤，任何時候而言均應該置於首位，期望可加強公眾教育，「兒童性侵犯零容忍，所以門檻係要最高，不想去到最壞情況才出聲。」



女童所屬小學回覆查詢時稱，校方知悉事件，並已成立危機處理小組，為涉事學童及其家人提供適切支援。校方又提到，已通知社署及警方，由於相關部門現正調查事件，現階段不宜再透露更多詳情。

警方發言人今日（17日）回覆稱，西九龍總區刑事總部重案組人員接手調查案件，經深入調查後，今日上午約8點，在荃灣區拘捕一名44歲姓龍本地男子，涉嫌非禮及製作兒童色情物品，他現正被扣留調查。