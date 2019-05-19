【大鼠肝炎】廣州鼠王凌晨出擊九龍西　秘方誘餌捕獲手掌大老鼠

衞生署衞生防護中心上周公布三名居於不同地區的長者，感染由老鼠傳人的大鼠戊型肝炎（rat Hepatitis E virus，HEV），引起社會關注本港鼠患問題。由有「鼠王芬」之稱的立法會議員梁美芬促成的「撲滅鼠患大聯盟」，再次找來「廣州鼠王」李鏡就南下香港化解鼠患，他們在今日（19日）凌晨到其中一名患者居住的馬頭圍道一帶尋找及捕捉老鼠。李鏡就以秘方鼠鉺，成功捕獲一隻大老鼠，有成人手掌般大。

大鼠戊型肝炎爆發，廣州鼠王李鏡就（右）來港，與撲滅鼠患大聯盟今日（19日）凌晨到九龍西三地捕鼠，其中在鼠患最嚴重的深水埗，捕獲一隻大老鼠。（余俊亮攝）

75歲的廣州鼠王李鏡就聯同兩名助手，以及撲滅鼠患大聯盟成員黃馳等人，今日凌晨先後到九龍西三地馬頭圍道、深水埗及旺角一些後巷放置共70多個有鼠餌、老鼠膠的捕鼠盒，捕捉老鼠，「收獲」其後交到垃圾收集站。

李鏡就指出，對付不同老鼠，鼠餌略有不同。他公開鼠餌秘方，膽為叉燒，另加不同引誘劑：浸了燒酒的叉燒可吸引雄鼠；加了雞苗血的叉燒則可引來雌鼠；加了奶粉的叉燒則能誘捕幼鼠。

在凌晨初段，放在深水埗的一個捕鼠盒，成功吸引一隻成人手掌般大的老鼠走入盒中，被老鼠膠黏着無法逃走。

由於捕鼠盒與紙盒相似，疑有盒被拾荒者當廢紙盒取走。

袁國勇去年指後巷鼠大如貓 梁美芬見海濱鼠大如狗

近年不時有網民拍攝到街上或食店有老鼠橫行，在出現人類感染大鼠戊型肝炎後，再度引起社會關注。發現首宗個案的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，去年曾指現在不少後巷十分骯髒，堆積很多垃圾，稱「你見到啲老鼠真係大過隻貓」。梁美芬在上周宣布成立「撲滅鼠患大聯盟」時，也說曾在荃灣海濱，見到跟她愛犬（約瑟爹利狗）般大的老鼠。

大聯盟今日凌晨邀請廣州鼠王李鏡，與撲滅鼠患大聯盟成員到馬頭圍道紅磡街市一帶尋找老鼠蹤影。根據食環署2018年鼠參考指數，馬頭圍道所屬的九龍城區指數為6.1%，僅次於鼠患嚴重的深水埗區。

▼全港各區鼠患指數▼

+ 15 + 14 + 13

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇（左）的研究團隊，去年9月公布發現大鼠戊型肝炎傳人個案，為全球首宗。（資料圖片／張浩維攝）

累計五宗確診個案 袁國勇去年曾預言疫症爆發

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇的研究團隊，去年9月公布在港發現全球首宗由老鼠傳人的大鼠戊型肝炎個案，患者居於黃大仙區，袁國勇當時形容為「非常大事」，或是疫症爆發警號，11月再有一名黃大仙居民確診感染。

事隔約半年後，衞生防護中心上周二（14日）公布新增三宗個案，患者均非居於黃大仙，其中81歲男子居於九龍城馬坑涌道、67歲男子住在南區海怡半島，而74歲男病人住在屯門友愛邨，其中屯門患者已離世。即由去年至今，本港累計有五宗確診個案。