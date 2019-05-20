Facebook 6萬呎新辦公室曝光　免費零食未算誇　廚師駐場即炒小菜

Facebook香港搬遷新辦公室，《香港01》現場直擊開張盛況。FB的新辦公室佔地逾6萬平方呎，可遠眺維港美景，羨煞本港不少打工仔，更增設開放式食堂空間，全天侯免費提供各類零食、熱餐及飲品，更有廚師駐場即叫即炒。而辦公室設計更融入本土文化，多個會議室以「獅子山」、「花樣年華」及「煲電話粥」等地道用語命名，更有不少打卡位，包括專供訪客影相留念的霓虹燈區。

Facebook近日更進駐位於太古坊的新辦公室，共設4層，佔地6萬多呎。（陳淑霞攝）

Facebook在8年前來港開設辦公室，近日更進駐位於鰂魚涌太古坊的新址，共設4層，佔地6萬多呎，甫踏入門口，色彩繽紛的接待處立即映入眼簾。

辦公室摩登感十足，牆壁由4位本地藝術家創作，包括摩登城市主題、居民進出摩天大樓、維港及連綿山丘；亦有全景圖展現本港及周邊島嶼的360度面貌，反映動感城市景觀。辦公室內亦設「城市夜景」，以本港特色霓虹燈作設計藍圖。

辦公室摩登感十足，牆壁由4位本地藝術家創作，包括摩登城市主題等，以本港特色霓虹燈作設計藍圖。（陳淑霞攝）

新辦公室亦照顧員工肚皮福祉，設有仿效傳統大排檔及流動小販卡車的樓上食堂，全天侯提供各類零食、熱餐及飲品，現場所見猶如自助餐吧桌，擺放各式各樣熟食，亦有雞蛋仔、龍鬚糖等本地特式小吃。

Facebook香港搬遷新辦公室，增設開放式食堂空間，全天侯免費提供各類零食、熱餐及飲品，由廚師即叫即炒。（陳淑霞攝）

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新辦公室亦加強數碼化，增設配備隔音裝置的「Facebook Live Studio」，可進行直播及錄影，方便員工與不同社群聯繫。另每層設有休憩角落，設舒適梳化及落地玻璃景色，另亦有按摩椅，予員工放鬆身心。

新辦公室每層設有休憩角落，設舒適梳化及落地玻璃景色，另亦有按摩椅，予員工放鬆身心。（陳淑霞攝）

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政務司司長張建宗致辭時亦大讚Facebook辦公室以員工至上，是模範型辦公室。（陳淑霞攝）

出席fb新辦公室開張儀式的政務司司長張建宗，致辭時亦大讚Facebook辦公室以員工至上，是模範型辦公室：「唔係只顧賺錢，好願意投資員工」，他又指自己曾參觀過不同公司的辦公室，但今次特別深刻，其開放式廚房區可即叫即炒、中西區兼備，與普通公司飯堂「差幾級」，亦設育嬰室，惠及在職媽媽。