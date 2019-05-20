【Google禁華為．有片】先達商戶即暫停入貨　回收價勢跌逾百元

路透社引述消息稱Google，已終止與華為部分業務往來，華為用戶將不能更新Android系統。而之後華為推出的新手機亦無法使用Play Store及Gmail等Google服務。即點擊影片，《香港01》記者來到「手機集中地」先達廣場，了解華為手機機價及回收情況，如何受到今次事件影響。

先達G World Mobile 手機店店員梁先生表示，今次Google與華為「割蓆」屬手機界大事，甚至比起2016年Samsung Note 7充電爆炸事件更嚴重。因現時智能手機用家多是依靠WhatsApp、WeChat和Facebook等與外界溝通，如果只有能通電話，不能更新版本，基本上失去了很多功能，會令用家感到麻煩。因此預定今天華為手機零售或回收價至少也跌100至200多元，而短期內亦不會再主動入貨。

先達G World Mobile 手機店店員梁先生表示，暫現時不會主動「收機」。(周景文攝)

市民趙先生聽到消息後，直呼幸運，因太太早前也想購買華為手機，但最後改變主意。他認為現時很多工作都要用到Google，如果手機失去了和Google的聯繫，很多東西都用不到，變相手機失去了一半功能。他笑言假若華為跌價，或會把華為當相機使用，日常則使用其他品牌的電話。

市民趙先生聽到消息後，笑言幸好自己非華為用戶。(周景文攝)

另一市民劉先生亦指今次事件，對華為用戶影響頗大，認為若情況持續，換機時將不考慮華為電話。至於華為消費者業務CEO余承東，早前在微信朋友圈中稱，「（華為）還有操作系統的核心能力打造」，以應對無法使用Android的情況，劉先生則指因現時Android 和iOS的市場佔有率太大，即使華為能研發成功，也沒那麼易打入市場。