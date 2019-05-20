【Google禁華為】華為：手機將持續安全升級　售後服務不受影響

撰文：李慧妍
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路透社周日（19日）引述消息指，Google（谷歌）已終止與華為的部分業務往來。這意味在中國內地以外的用戶將無法更新Android作業系統，而新一代Android手機亦無法使用Google Play、Gmail等Google服務。Google和華為「割蓆」的消息，亦令不少本港用戶甚為擔憂。
華為今（20日）回覆《香港01》指，Android智能手機作業系統一直是開源的，而「華為作為重要的參與者，為Andorid的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。」而在全球出售的智能手機和平板電腦，使用和持續的安全升級、售後服務不受影響，著用戶放心使用和購買。
谷歌被指停止與華為的部分業務（網絡圖片）
華為回應表示，將繼續發展有利於用戶和產業的Android生態系統，而「在全球所有已售和在售的智能手機和平板電腦，使用和持續的安全升級和售後服務不受影響」，著用戶放心使用和購買。華為又指，未來「仍將致力於打造安全、可持續發展的軟件生態，為使用者提供更好的服務。」
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路透社引述消息指，Google已暫停向華為提供軟、硬件產品的「非公開源碼」更新資料，華為只可以繼續使用「公開源碼」的Android作業系統及相關產品。若消息屬實，華為手機將無法更新Android作業系統，而海外推出的新手機亦無法使用Play Store、Gmail及Google Map等Google服務。