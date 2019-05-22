前財爺曾俊華談教育　批香港課程單一不理想　倡再推教改

有「薯片叔叔」稱號的前財政司司長曾俊華為選特首，離開政府。但他沒有放棄服務社會，更於去年捲土重來，開設「薯片叔叔共創社」探討教育等社會議題，又協助社企和初創發展。曾俊華早前接受團結香港基金專訪，透露在加入香港政府前，曾任三行工人和教師等職業，對教育更有一番熱誠，他在專訪中批評香港教育課程單一，倡議再進行改革。

曾俊華離開官場後，於去年捲土重來，開設「薯片叔叔共創社」探討教育等社會議題。（資料圖片）

曾俊華在政府工作30多年，從無接觸教育工作，但年輕時在波士頓居住期間，曾俊華透露他曾做過三行工人，除了設計以外，釘板、掛窗、掛門等他亦一一做過。後來得悉相關方面的教師人手短缺，機緣巧合下應徵教師一職，卻意外獲得取錄，主要教授數理科。其後更取得了雙語教育碩士，從事課程設計的工作，直至來港加入政府後，才停止教育工作。

指港生設計思維較薄弱

人類越趨長壽，曾俊華於訪問中說，「我們亦要改變一下整個教育的方向，我覺得第一步要做的是將教育資源再分配」，建議將部分資源留一點，供市民在三、四十歲時再讀一次。他亦批評香港課程單一，指現時香港使用的課程，仍是十九世紀工業時代的課程。他續指香港學生的設計思維較薄弱，認為課程有需要進行改革，如訓練學生手藝及設計思維等。

曾俊華於訪問中直言「我們亦要改變一下整個教育的方向，我覺得第一步要做的是將教育資源再分配」。（資料圖片）

身兼多職的曾俊華，亦同樣是一名父親。他形容自己是「比較放任型家長」，並沒有指定子女要做甚麼，反倒鼓勵他們發展自己的興趣，他相信鼓勵而非責罵，才是育兒之道。他更以教育子女比喻創新，直指創新以先，必然會面對大大小小的失敗，但勇於面對失敗，便能「越行越遠」。