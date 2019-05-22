「預設醫療指示」制度設立近7年　5561人簽署自決臨終選項

醫院管理局於2010年7月制訂了預設醫療指示的指引及表格範本，並於2012年8月開始，醫管局正式使用有關預設醫療指示，以利臨床溝通。食物及衞生局局長陳肇始今日（22日）書面回覆民建聯立法會議員蔣麗芸提問，由2012年8月開始至同年年尾僅有，150人簽署預設醫療指示，但2018年整年簽署人數增加逾10倍至1557人，過去7年共有5561人簽署了預設醫療指示。 政府將於2019年下半年就檢視預設醫療指示的應用，及相關晚期照顧服務的事宜諮詢公眾。

預設醫療指示設立近7年，至去年的簽署人數增逾10倍。（資料圖片／盧翊鉻攝）

醫管局現時的預設醫療指示包括三項，包括病情到了末期、處於持續植物人狀況或陷於不可逆轉的昏迷、以及其他晚期不可逆轉的生存受限疾病（包括不可逆轉主要腦功能喪失及機能狀況極差的病人、晚期腎衰竭病人、晚期運動神經元疾病或晚期慢性阻塞性肺病病人等。）當局補充，極重度失智的病人亦包括在内。

當局的書面回覆中表示，政府和醫管局會繼續留意國際的趨勢，考慮病人需要及保持與持份者溝通，以開放態度檢視預設醫療指示的應用目的，他們計劃今年下半年，就預設醫療指示及相關晚期照顧服務的公眾諮詢，將會牽涉相關課題。

回覆中又指，由2009年至2018年，當局共舉辦了1680場相關的健康講座。有關活動的開支包括在長者健康服務整體財政預算中，因此未能提供分項數字。