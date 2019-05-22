政府App表現參差　天文台達775萬下載　最差僅1000（附最差列表）

政府近年常透過推出手機App，向市民提供資訊，但部分App下載次數不似預期，被批評「倒錢落海」。創新及科技局局長楊偉雄今日（22日）書面回覆立法會議員質詢時表示，截至上月底，政府各部門共提供85個流動應用程式讓公眾下載，當中最成功的是香港天文台，提供個人化定點天氣服務的「我的天文台」下載次數達775萬次，與全港人數相約；表現最差的投資推廣署，提供最新香港商貿資訊的「香港投資推廣署新聞及活動」下載次數只有1,000，與「我的天文台」相差7,750倍。

創新及科技局局長楊偉雄書面回覆解釋，流動應用程式下載數字高低受不同因素影響，例如目標用戶群組本身人數不多 、公眾可從其他途徑獲取服務等。（資料圖片）

天文台稱冠 運輸署、港台列亞季

根據創新及科技局提供資料，政府及相關機構開發的手機App最受市民歡迎是香港天文台的「我的天文台」，提供最接近使用者的氣象站資料，包括溫度、相對濕度、雨量、風向、風速及即時網上攝錄照片，亦提供天氣預報、天氣警報等資訊，下載次數達775萬次。第二位是運輸署的「香港出行易」，方便市民快捷搜尋不同出行方式的路線、行程時間及交通費用，下載次數達401萬次。第三位是香港電台的「香港電台隨身版」，可收聽電台直播、查看即時新聞等，下載次數達206萬次。

最受歡迎政府流動應用程式 局/部門 名稱 截至2019 年4月30日累計下載次數 香港天文台 我的天文台 7,750,000 運輸署 香港出行易 4,010,000 香港電台 香港電台隨身版 2,060,000 勞工處 互動就業服務應用程式 980,000 康樂及文化事務署 城市售票網 850,000 政府資訊科技總監辦公室 香港政府通知你 787,000 香港入境處 香港入境處流動應用程式 720,000 公務員事務局 政府職位空缺 600,000 香港電台 RTHK Screen 430,000 康樂及文化事務署 我的圖書館 400,000 資料來源：創新及科技局

「我的天文台」下載次數達7,750,000次。（網站截圖）

投資推廣署app僅1000下載

然而，非每個政府手機App均受市民歡迎，當中表現最差是投資推廣署的「香港投資推廣署新聞及活動」，下載次數僅得1,000次，讓市民接收最新香港商貿資訊、各行各業的情報及資訊等。表現不佳，但該程式每年涉及經常性開支約24,000元。第二位是食物環境衞生署的「無盡思念」，作用是為逝者建立紀念網頁，但下載次數只有1,900次。表現第三差是地政總署的「香港有聲地圖」，提供數碼地圖資料和建築物資料，下載次數只有6,900次。

最不受歡迎政府流動應用程式 局/部門 名稱 截至2019年4月30日的累計下載次數 投資推廣署 香港投資推廣署新聞及活動 1,000 食物環境衞生署 無盡思念 1,900 地政總署 香港有聲地圖 6,900 水務署 水務署一般認可產品目錄 7,000 教育局（個人、社會及人文教育） 《歷史科考察易：長洲太平清醮》 8,000 香港郵政 郵購網 8,700 發展局 我的九龍東 9,600 漁農自然護理署 香港珊瑚礁普查 10,700 屋宇署 強制驗樓/驗窗錦囊 12,700 海事處 eSeaGo 13,000 資料來源：創新及科技局局

「香港投資推廣署新聞及活動」下載次數只有1,000次。（網站截圖）

少於一萬下載 須檢討是否下架

局方解釋指，流動應用程式下載數字高低受不同因素影響，例如目標用戶群組本身人數不多（如專供視障人士或海外投資者使用的程式）、公眾可從其他途徑（如部門網站等）獲取服務等。

至於表現不佳的app應否下架？局方表示，會考慮應用程式的下載率、用戶對程式的意見、個別流動應用程式是否有持續的需求、用戶的需要是否應由其他流動應用程式或電子政府服務網頁取代等因素。

此外，資科辦會定期檢視各局/部門的流動應用程式的應用情況，並視乎流動應用程式的性質和目標用戶群組，要求局或部門就推出多時但累計下載次數仍少於10,000次的流動應用程式檢討是否須要下架。

局方又指，各局或部門在批出開發流動應用程式的合約時，會訂明所需的服務範圍、系統及程式的要求（包括功能及保安上的要求），以及項目時間表等；亦會進行測試及驗收。如項目的推行不符合合約的要求，當局會按合約條款處理，包括要求賠償等。