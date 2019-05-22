水電工涉謀殺同村村民　先報警稱被襲　控方反指沒有傷勢

沙田禾寮坑村兩年前發生命案，一名水電工人致電999熱線，聲稱被襲。而警員和救護員到達時，發現水電工人的單位內郤有一名男村民倒臥在血泊中，而男村屋在送院途中已宣告不治。水電工人事後被控1項謀殺罪，他否認控罪今(22日)在高等法院受審。控方指，水電工人聲稱受襲，警員郤不見他有受傷。控方並指根據案中證據，唯一合理推斷為他殺死男村民。

現年68歲的被告韓勤疇，被控於2017年3月17日謀殺黃金帶(63歲，下稱死者)。

被告致電999熱線 聲稱被打

控方讀出開案陳詞，指被告和死者均住在沙田禾寮坑村，兩人均從事水電維修工作。死者於案發日下午2時許，曾向同事表示會在村內工作，惟同事之後未能找到死者。

而被告於同日下午5時49分致電999熱線，聲稱自已在單位內被人襲擊，因而受傷。警員和救護員到達時，被告坐在自已村屋單位門外的椅子。而警員和救護員進入單位時，發現地下和牆上滿佈血迹。而死者則倒臥在其中一間房的地上，附近並有一個有血迹的錘子。救護員曾為死者急救，但不果，遂送他到威爾斯親王醫院。惟救護車未扺達醫院，死者已宣告不治。

控方指被告版本不可信

同時，警員向被告查問。雖然被告聲稱被人打，頭和胸感痛楚，但控方指現場的警員和救護員均看不到他的傷勢。被告最終被捕，共錄取4份會面紀錄。控方指，被告曾道出多個的版本，惟控方指根據案中的證據，其版本並不可信。

法醫驗屍後指，死者的死因為多處受傷，而其頭和腳都有裂傷和骨折。控方續指，根場現場的血迹，顯示死者在單位內不同地方遇襲，後被移至被發現的房間。此外，警方亦檢驗被告的衣物，發現衣物上的血迹，有死者的DNA。

向通訊員稱「佢入左我屋企打我」

庭上播出被告致電999熱線的錄音，他在錄音中謂：「我在屋企被人打」、「佢入左我屋企打我」。而接聽的通訊員問被告遭誰人襲擊，被告回應：「唔知乜野人」。通訊員又問襲擊者的性別，被告一時未能回應，一時稱「佢打傷我」，一時表示「我都唔知」，在多番追問下才答：「男人黎」。

案件明續。

案件編號：HCCCC233/2018