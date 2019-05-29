【居屋2019】圖文解構申請、揀樓、按揭攻略　助無殼蝸牛上車

新一期居屋包括何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，將於5月30日至下月12日接受申請。今期居屋不乏位處市區、坐擁海景或名校網的靚盤。 《香港01》整合各項資訊，包括申請資格、填表陷阱、屋苑各樣優劣等常見疑難，務求助各位「無殼蝸牛」能成功上車。

申請資格

有意申請居屋前，申請者必須要了解合符門檻，並要弄清楚自己屬於白表或綠表人士，否則不但喪失抽獎資格，更隨時浪費數百元申請費。

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網上申請須知

房委會在今期居屋中，首次引入電子交表系統，相對以往的紙本申請更快捷方便。不過，當中有不少注意事項，申請者必須小心留意，例如填表時限等。

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填表陷阱

無論以紙本或網上方法遞交申請，當中亦有不少「地雷」要小心避過。若綠表人士欲「一表兩抽」，在免加錢、免重新遞表下，參加年底推出的新一期綠置居，要切記留意下列事項，在表格的相關部份註明。

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屋苑優劣分析

今期居屋多達6個屋苑，每個具備不同特點，更同時推售27伙居屋貨尾單位，包括當年「爭崩頭」的居屋樓王之一彩興苑。《香港01》一連多日為讀者全面拆解選址優劣、單位間隔等。

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留意供款能力與壓力測試

今期居屋單位數目不單較多，部份選址更能媲美私樓。不過，在購入單位前，買家必須做足功課，先衡量自己的負擔及供款能力，他日成功中籤時，才能挑選合適單位、成功「上車」。值得注意是，不少單位售價不低，倘收入未達今次申請的入息上限，或難向銀行承造按揭。

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