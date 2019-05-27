【居屋2019】抽居屋難過中六合彩？中籤率最高近五成現跌至不足2%

2019年新居屋正派發申請表格，今期共推售4,871個五九折單位，售價介乎156萬至529萬元。現時樓價高企，居屋售價相對低廉，預料將吸引大批有意上車置業市民申請認購；去年底居屋更獲超額認購60.4倍，整體中籤率只有1.63%。 現時港人趨之若鶩的居屋，過往並非搶手貨。翻查過去20年新居屋資料，2002年停售前最後一期居屋整體中籤率高達47.9%，當時綠表中籤更高達92.2%，與現時「爭崩頭」的情況相差甚遠。

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回顧過去20年的居屋申請及推售數字，1998至2002年期間政府推出的各期居屋，整體中籤率介乎13%至48%，與2014至2018年間居屋整體中籤率亦只有1.6%至5%差距甚遠。

不過2000年前後，本港經濟環境差，拖累樓市及居屋市場，加上「八萬五」等政策因素，港人當時可謂「聞居屋色變」。2002年「二十四期甲」居屋僅超額認購1.1倍；整體中籤率高達47.9%，最後僅售岀36%的單位，餘下逾3000個單位沒有售出，令政府此後停售居屋。

該期綠表中籤率更高達92%，近乎遞表即中，白表中籤率亦達27.8%；與去年綠、白表中籤率分別只有6.2%和0.9%相比可謂差天共地，亦反映近年樓價過高，令市民無力負擔私樓，只能蜂擁轉投居屋市場，靠運氣才能上車置業。

實際上，1999年「二十一期甲」至2002年的停售前的最後的居屋「二十四期甲」，連續六期居屋都「賣剩」，未售出單位數目介乎610至3,319個之間。按比例計，「二十四期甲」未售出比例最高，達64%。

2003年至2014年間，房委會一直維持僅推售居屋貨尾﹙剩餘居屋﹚。不過，隨着樓價越來越偏離一般人的承受範圍，復售居屋的呼聲漸高。

終於在2014年末，復售居屋第一期開始接受申請，超額認購倍數即飆升至61.5倍，約63人爭一個單位。當中白表申請者競爭更為激烈，超額認購達140.9倍，中籤機會率低過1%，是自1998年以競爭最激烈的居屋計劃。至於剛完成揀樓的2018居屋，整體超額認購60.4倍。