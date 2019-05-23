7個專用石油氣加氣站6月起減價　每公升減0.01元

撰文：黃偉倫
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機電工程署今（23日）宣布，調整專用石油氣加氣站的上限價格，各專用氣站車用石油氣上限價格將為每公升3.37至3.91元，其中5個加氣站的價格不變，其餘7個減幅為每公升0.01元。價格調整由6月1日至31日生效。
機電工程署發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素，當中國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格，則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。
|專用加氣站地址
|二○一九年六月
車用石油氣
上限價格
（港元／公升）
|二○一九年五月
車用石油氣
上限價格
（港元／公升）
|柴灣豐業街
|3.91
|3.92
|西九龍翱翔道
|3.91
|3.92
|美孚深旺道
|3.58
|3.58
|屯門業旺路
|3.58
|3.58
|灣仔馬師道
|3.57
|3.58
|上環豐物道
|3.51
|3.51
|觀塘偉樂街
|3.51
|3.51
|大埔元洲仔
|3.51
|3.51
|九龍灣祥業街
|3.55
|3.56
|葵涌葵安道
|3.55
|3.56
|馬鞍山恆耀街
|3.37
|3.37
|元朗德業街
|3.37
|3.37
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