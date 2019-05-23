7個專用石油氣加氣站6月起減價　每公升減0.01元

機電工程署今（23日）宣布，調整專用石油氣加氣站的上限價格，各專用氣站車用石油氣上限價格將為每公升3.37至3.91元，其中5個加氣站的價格不變，其餘7個減幅為每公升0.01元。價格調整由6月1日至31日生效。

機電工程署發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素，當中國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格，則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

專用加氣站地址 二○一九年六月

車用石油氣

上限價格

（港元／公升） 二○一九年五月

車用石油氣

上限價格

（港元／公升） 柴灣豐業街 3.91 3.92 西九龍翱翔道 3.91 3.92 美孚深旺道 3.58 3.58 屯門業旺路 3.58 3.58 灣仔馬師道 3.57 3.58 上環豐物道 3.51 3.51 觀塘偉樂街 3.51 3.51 大埔元洲仔 3.51 3.51 九龍灣祥業街 3.55 3.56 葵涌葵安道 3.55 3.56 馬鞍山恆耀街 3.37 3.37 元朗德業街 3.37 3.37