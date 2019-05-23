食環署偵破油麻地非法骨灰龕場　拘捕一男一女

食環署轄下的私營骨灰安置所事務辦事處（骨灰所辦），今日（23日）下午於油麻地偵破一間懷疑非法營運的私營骨灰安置所，案中的私營骨灰安置所營辦人，懷疑在沒有根據《私營骨灰安置所條例》取得牌照的情況下，在有關處所營辦私營骨灰安置所。行動中，骨灰所辦人員檢走一批證物，並拘捕一名男子及一名女子，案件仍在調查中。

食環署轄下的私營骨灰安置所事務辦事處（骨灰所辦）今日（23日）下午於油麻地偵破一間懷疑非法營運的私營骨灰安置所。（資料圖片）

食環署指出，骨灰所辦人員獲法院簽發搜查令到有關處所進行搜查，骨灰所辦人員檢走一批證物，並拘捕一名男子及一名女子，案件仍在調查中。

根據《條例》，除根據牌照行事外，任何人營辦、維持、管理或以任何其他方式控制骨灰安置所即屬違法，一經循簡易程序定罪，可處罰款2百萬元及監禁3年，或一經循公訴程序定罪，可處罰款5百萬元及監禁7年。

食環署發言人又指，署方會繼續採取嚴厲執法行動，打擊非法營運的私營骨灰安置所，呼籲市民不應向任何無牌私營骨灰安置所購買或租用龕位。此外，市民如發現任何無牌經營私營骨灰安置所活動，應立即致電食環署熱線2868 0000舉報。