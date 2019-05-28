2019居屋將於5月30日正式接受申請，今期推售6個屋苑，按市價59折發售，售價介乎156萬至468萬元，比私樓平一大截，成為許多市民成為置業上車的唯一機會。 現時市民眼中抵買的居屋，若和過往居屋相比並不抵，因為居屋售價與市民月入的比率，愈來愈高。1985至1999年間，每期居屋最平單位售價相當於市民48個月薪金，但2014年復售居屋後更升至平均73個月薪金。 若比較人工和居屋樓價加幅，更發現人工加幅跑輸居屋樓價。在1985至2018年間，最平居屋售價急升13.5倍，同期人工加幅只有6倍。

↓即睇歷年居屋售價及同期個人入息中位數↓

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《香港01》比較過去30多年居屋出售計劃（包括重售）的價格與收入比率（計算方法：該年居屋上車價 / 該年市民個人月入中位數），發現市民買居屋的負擔愈來愈重；該比率由1990年代至2002年政府停售居屋前的平均48倍，升至2014年復售後至今的平均73倍。當中比例最低為1997年的21.9倍，最高為2016年的96.6倍。

雖然過去有過別年份因為屋苑特點而出現上車價過高或過低的情況，如2002年推售的全數為650平方呎以上的大單位、2013年為重售及回購單位而較貴，而2010年因有大澳公屋改建的單位而價格較低等，但整體而言，居屋價格升幅比市民收入升幅更快，樓價與收入比率整體見上升趨勢。

雖然過去有個別年份因為屋苑特點而出現上車價過高或過低的情況，如2002年推售的單位全數為650平方呎以上、2010年因有大澳公屋改建的單位而價格較低等，但整體而言，居屋價格升幅比市民收入的升幅更快。

2016年，居屋細單位上車盤至少要149.7萬元，當年的個人月入中位數為15,500元，樓價與收入比率高達97倍。去年推售的3個屋苑中的市區樓王，呎價更超過9,000元，而去年居屋上車盤售價亦接近160萬元。以18,000元的月入中位數計，樓價收入比率高達88倍；其後因政府推出新定價機制，將居屋售價由市價的7折降至52折，上車價收入比率降至66倍。

香港連續9年成「最痛苦城市」

樓價與收入比率又俗稱「痛苦指數」，地產調查機構Demographia的統計顯示，香港已連續9年是全球「最痛苦」城市。2018年樓價與家庭收入中位數比率為20.9，即一個家庭需要不消費20.9年才能買到一個中等格價的私樓單位。相比之下，2018年居屋的樓價與家庭收入比率為6.9，約為私樓的三分之一，在買樓對不少人來說是個「不可能的任務」的情況下，難怪市民只好選擇居屋。

但謹記上車要趁早，早期居屋入手價10萬元以下的細單位，現已升值數十倍至400多萬元。以香港第一代居屋順緻苑順榮閣440多平方呎的細單位為例， 首次推出售價8萬多元，2019年9月最新帳面成交價已升至438萬元，升逾53倍。這個價錢已可買到2018居屋樓王，長沙灣凱樂苑中層631平方呎的大單位。