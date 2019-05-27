12個走光新黑點！戲曲中心、高鐵西九站上榜　九巴「玻璃梯」高危

炎炎夏日將至，不少女士換上清爽夏裝的同時，更要慎防不慎「走光」。有婦女團體公布全港12個「新走光黑點」，當中包括戲曲中心、高鐵香港西九龍站、灣仔會展等，就連港人日常交通工具九巴都上榜，其新款巴士的「玻璃梯」被指成走光新黑店。此外，銅鑼灣希慎廣場則連續3年繼續榜上有名。 團體建議，政府應盡快就「窺淫罪」作進一步諮詢及立法。

有婦女團體公布全港12個「新走光黑點」，當中包括戲曲中心、高鐵香港西九龍站、灣仔會展。（張美華攝）

海港城及港威中心、朗豪坊、新世紀廣場、荷里活廣場上榜

民建聯婦女事務委員會第9年公布全光最新的走光黑點，涉及多個商場、港鐵站、景點及交通工具。高鐵香港西九龍站是不少旅客出入境香港必經之地，但其透明細圓點玻璃圍欄，卻成為偷拍陷阱。同時，戲曲中心的透明玻璃圍欄及扶手電梯、以及九巴的透明玻璃樓梯亦成走光黑點。

尖沙咀海港城及港威中心、朗豪坊、新世紀廣場和荷里活廣場等今年首上榜，而海港城的反光地板亦令人防不勝防。葛佩帆指，有不少女士倚在透明圍欄旁，容易出現走光危機；認為商場需在扶手電梯及圍欄加設磨砂貼紙和提醒字句。

另外，希慎廣場過往亦是走光黑點的常客，葛佩帆表示，廣場過去雖有改善美食廣場的部分，但今年仍有其他位置成為陷阱，斥希慎廣場要批評才會改善。

北角長康街Starbucks成走光「重災區」

同時，因為不少咖啡店和餐廳都設有落地玻璃，位於北角長康街的Starbucks更是「重災區」。由於該Starbucks位於馬路旁，附近更是設有紅綠燈的過路處，令女士們坐下時不慎墮入走光陷阱。

▼希慎廣場連續3年被指為走光黑點▼

在12個「新走光黑點」中，高鐵香港西九龍站亦上榜。（資料圖片）

民建聯婦女事務委員會主席葛珮帆批評，戲曲中心和高鐵西九站出現走光黑點情況值得關注，各類的走光黑點反映了設計粗疏的問題，她建議政府部門在設計及審批大型建築時，需要從性別觀點的角度出發，以考慮不同性別使用者的需要，及會構成的不便，以保障市民的權益。

葛珮帆續指，不少市民向她反映九巴樓梯新設計，不時出現走光情況。她於今年稍早曾去信九巴，要求改善情況，卻於上月得到九巴回覆指，新九巴的設計理念是希望將光線引入車廂內，故不會作出改善。葛珮帆對九巴回應表示不滿，又批評九巴漠視乘客訴求，將女性置於危險中。

▼新款九巴玻璃梯被指成走光黑點▼

+ 9 + 8 + 7

過去港鐵站亦不時上榜，其中尖東站、九龍站站和調景嶺站等均成為走光黑點，葛佩帆稱港鐵是經常有女士遭偷拍的犯罪黑點，惟卻從來未有回覆改善，新站和舊站設計依然，今年高鐵西九站上榜，實在值得政府關注。

現時針對偷拍行為存在法律真空期，葛佩帆直言若有不法之徒於私人地方偷拍，如會所、家居、診所和學校等都不能入罪。葛珮帆促請律政司加快草擬，盡快啟動窺淫罪立法程序，希望可以在今屆立法會完成立法，又要求執法部門在偷拍黑點如港鐵等，加強巡邏。