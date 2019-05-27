投資失利中年漢住所燒炭　家人險陪死　今認罪候判

曾在廉署任職的中年漢因私人投資失利欠下7百萬元，萌生自殺念頭，凌晨在家燒炭自殺，令妻子及一對5歲「孖仔」受險。其中與他同房的長子亦吸入煙霧，猶幸送院檢查後沒有大礙。燒炭男承認一項「為危害生命或使人身體受嚴重傷害而施用毒藥等」罪及兩項虐兒罪。法官今（27日）聽取求情後，將判刑押後至下月18日，以待索取被告的背景報告、心理報告，及家人的創傷報告，期間被告繼續還柙。

被告翁志偉（51歲），被控於2017年10月30日，在觀塘月華街的私人住宅內干犯以上罪行。

保安發現被告所住的樓層冒煙

案情指，被告與當時30歲的妻子育有一對5歲「孖仔」，平日夫婦二人會各與一子分房睡覺。案發前8個月，其妻留意到被告遲交租兼減家用，知悉丈夫嗜賭的她，已懷疑被告陷入財困。

案發日凌晨約4時，保安巡邏見被告所住的樓層冒煙，遂上樓按鈴敲門。被告妻子被吵醒，即倒水淋熄鄰房燃著的木炭。她喚醒長子，被告則昏迷不醒。

同房長子未有明顯一氧化炭中毒

被告送院甦醒後，警誡下表示無意殺害家人，而是希望自己死後，家人可靠保險賠償過活。他解釋欠下巨款，向親戚借了近7百萬元，夫婦關係亦因此受影響。他稱，案發前一日的早上突生自殺念頭，買炭後收藏在信箱，其後賭馬。他傍晚回家時則把炭放到房內，再去賭波。

晚上10時，被告歸家欲與妻商談，但對方不予理會。凌晨2時，被告腦中又浮起自殺念頭，他先後在廚房及客廳燒炭，頭暈期間惦記兒子，便攜炭入房與長子同睡。他一度去鄰房望著妻兒，折返時未有關上房門。被告與長子同送院治理，後者未有明顯的一氧化炭中毒，3日後出院。

曾任廉署高級調查主任

控方透露，被告於1994年加入廉署，後因私人原因離職，離職時任高級調查主任。

辯方求情指，被告承認私人投資非常失敗。辯方續說，被告當日離開政府的「一子錯」牽連引起後事，並形容被告責任心重、好勝心強似是問題癥結，指他學校及職場表現良好，惟欠缺面對失敗的能力。

辯方指已獲家人原諒

辯方稱，被告見投資本金愈來愈少，家庭經濟漸變得拮据，加上心中積結才會作案。

他又提到，事發時單位並非密室，指客廳及廚房的窗戶沒有關上，而被告入房時未有想到對兒子的影響。另外，被告家人已原諒他，並盼望早日團聚。辯方呈上十多封由家人、朋友等撰寫的求情信，當中附有兩張兒子當年送給被告的生日卡。法官將判刑押後至下月18日。

案件編號：HCCC271/2018