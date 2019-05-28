會展擬建190米天橋接駁海濱　加設遮陰設備、小食亭　2023年落成

於2005年起提出的「優化灣仔及鄰近地區海濱的研究」，當中於灣仔發展計劃第二期工程中提出興建行人園景平台。其中一個位於會展西面、連接灣仔君悦酒店及海濱的平台，政府初步建議興建全長190米、面積3,400平方米的天橋，當中一半的面積為草地，亦有一個設有玻璃圍欄的觀景平台，及藝術展覽用地。 海濱事務委員會港島區海濱發展專責小組今日（28日）開會，討論有關設計，多名委員擔心工程或會與灣仔三座政府大樓的重建工程有重疊；另外有委員希望增設有蓋的設施。土木工程拓展處南拓展處副處長莫永昌稱，會考慮擴闊現有的有蓋通道及相關遮陰設施，日後亦考慮加設小食亭等。他又稱工程會爭取於2023年底落成，減低對市民的影響。

行人園景平台會設有觀景台，約30至50米寬，可觀賞望維港對岸日落景色。（海濱事務委員會文件）

土木工程拓展署代表於會上指出，現時市民可分別從三條道路前往海濱，分別經由分域街、柯布連道天橋及菲林明道前往，各需時約15分鐘。署方指出，當會展新平台落成後，若市民經由新建的天橋前往海濱，只要約7分鐘及12分鐘，即可分別從分域街及灣仔站到達海濱；另多行約4分鐘就到達金紫荊廣場。

署方稱因應早前委員提出的意見，日後會考慮擴闊約4米的有蓋通道、增設遮陰設施及植樹等以加強行人使用時的舒適度，亦考慮加設小食店及廁所等；另外會有更多指示牌引導市民前往。

會上有委員提出於天橋上蓋加設太陽能板，署方稱因應上蓋採用新式設計，涉及高低起伏的板面，故難以安裝太陽能板。他強調日後會考慮加入其他再生能源作發電用途。另外有委員擔心與日後灣仔區內三座政府大樓重建工程有重疊，影響市民前往海濱的方式。土木工程拓展署南拓展處副處長莫永昌稱，平台工程預計最快於2023年底完成，希望減低潛在影響；他又稱相信負責大樓工程的部門於維持暢達性時，會將平台工程納入考慮，雙方會保持聯繫。

至於保養費用，他稱署方早前已就保養及維修費用申請撥款，相信不會動用到區議會的款項。他稱工程能於沙中線通車前開展，以減低所構成的影響。

根據海濱事務委員會豁下、港島區海濱發展專責小組的文件，當中提及建議興建的天橋全長190米、橫跨龍和道及會議道，連接君悦酒店西面的平台花園與新的海濱長廊。平台面積達3400平方米，當中於北面設有一個觀景台，並有玻璃圍欄，市民可觀賞維港景色及日落景觀。另外，平台亦會呈斜坡設計，令公眾可無阻擋地觀賞景色。

而天橋上會設有綠化步道，沿路種有植物及草地，同時於行人通道上設有上蓋。另外，為配合天橋附近的香港藝術中心及演藝學院，平台上會設有展示藝術品的空間。天橋上兩端會分別設有升降機，方便有需要人士使用。工程預計於2020年中展開，於2023年年底至2024年初完成。