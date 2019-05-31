【小一統一派位】教育局證4宗虛報住址個案　申請將作廢

本周六（6月1日）是2019年小一統一派位結果公布日，今年共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，當中73.1%學童獲派首三志願，共19,992人，同時教育局證實有4宗虛報住址個案。 獲派心儀學校固然感到欣喜，若結果未如理想，不少家長均會把握最後機會，嘗試到其他學校「叩門」。《香港01》綜合各區熱門小學的叩門程序、交表日期及面試日期，家長們可「做定功課」，兩手準備迎接放榜日。

本周六（6月1日）是2019年小一統一派位結果公布日。（資料圖片）

教育局今日（30日）公布，今年共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共19,992人，比率為73.1%創7年新高；若以自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為85.2%。

然而，雖然首三志願滿意率上升，仍有虛報地址個案，教育局回覆查詢時表示，截至5月中，當局證實有4宗虛報住址的投訴個案，其申請會作廢。

獲派心儀學校固然感到欣喜，若結果未如理想，不少家長均會把握最後機會，嘗試到其他學校「叩門」，部份熱門小學的叩門程序、交表日期及面試日期詳列如下，家長們可「做定功課」，兩手準備迎接放榜日。

中西區（11校網）

嘉諾撒聖心學校

交表日期﹕6月3日（星期一）至6月6日（星期四）

交表時間﹕上午9時至下午5時

面試日期：6月15日（星期六），學校將致電通知參加面試之學生及家長，如在6月13日前未獲覆電者作落選論。

特別要求：須附上家長申請信，闡明申請入讀該校原因，並附聯絡電話；另須附自行分配學位／統一派位選校表的影印本。

其他須知：見下圖及學校網頁。

英皇書院同學會小學第二校

交表日期﹕6月1日（星期六）及6月6日（星期一）

交表時間﹕星期六上午9時至下午1時；星期一上午9時至下午4時

面試日期：稍後通知

特別要求：於「自行分配學位」階段已向該校遞交自行分配學位申請表格；或

於統一派位表格甲部或乙部選該校為首1、2名志願，將獲面試。

其他須知：見下圖及學校網頁。

灣仔區（12校網）

聖保祿天主教小學（暫借校舍地址：香港柴灣興華二邨）

交表日期﹕5月27日至6月3日正午12時正

交表時間﹕星期一至五上午9時至中午12時，下午2時至4時半；星期六上午9時至中午12時

首輪面試日期：6月8日（星期六）上午；小組交談形式，不需要家長陪同

次輪面試日期：學校另行通知合適申請者，將會接見家長及學生

特別事項：評審準則為曾於自行分配學位階段報讀該校，或在統一派位階段（甲部或乙部）選擇該校為首志願者，將獲優先面試的機會；如再有空缺學額，校方才會處理其餘申請。

其他須知：見下圖及學校網頁。

油尖旺區（31校網）

油蔴地天主教小學

交表日期﹕6月1日至6月4日（星期六至星期二）

交表時間：上午9時至中午12時，下午2時至下午4時

第一階段面試日期（面見小朋友）：6月8日（星期六），獲第二階段接見者之名單會於 6月8日（星期六）下午上載到學校網頁內。

第二階段面試日期（面見小朋友及家長）：6月11日及6月12日（星期二及星期三）

特別要求：遞交申請表時，須申報第一階段（自行分配學位）、第二階段（統一派位）甲部、第二階段（統一派位）乙部的首選學校選項，並須附上影印本。

其他須知：見下圖及學校網頁。

油蔴地天主教小學（海泓道）

交表日期﹕6月1日（星期六）至 6月5日（星期三）

交表時間﹕星期一至五 上午9時至下午4時；星期六上午9時至中午12時

公布第一次面試名單：6月8日（星期六）早上9時後在學校網頁公布

第一次面試日期： 6月11日（星期二）下午或6月12日（星期三）下午

公布第二次面試名單：6月15日（星期六）上午

第二次面試日期（家長必須陪同子女出席面試）：6月15日（星期二）上午

特別要求：體藝活動、比賽得獎、服務等資料副本（以雙面影印，5頁紙為限）

其他須知：見下圖及學校網頁。

德信學校

網上報名日期：6月1日（星期六）至6月8日（星期六）下午 12 時

交表日期﹕完成網上申請後，須列印報名表，連同報名費親身交回學校校務處；6 月1日（星期六）至2018 年6月8日（星期六）下午3時正

交表時間﹕（星期一至五） 9:00am – 4:00pm ；（星期六） 9:00am – 3:00pm ；（星期日及公眾假期）暫停開放

面試日期： 6月15日（星期六），面試時間將於6月13日或前以電郵通知家長。面試當天必須有最少一位，最多兩位家長陪同學生出席。

特別要求：每名申請學童需繳交報名費港幣20元；網上報名時，須遞交小一學位分配「自行分配學位」小一入學申請表、統一派位」選擇學校表格等文件。

其他須知：見下圖及學校網頁。

油尖旺區（32校網）

中華基督教會協和小學

交表日期﹕6月3日至6月4日（星期一至星期二）

交表時間﹕上午9時至中午12時或下午2時至4時

面試日期： 6月8日（星期六）早上 9:00至中午11:00

特別要求：遞交申請所需文件包括學生個人檔案，可遞交推薦信1封及以4頁A4紙為限的學生個人檔案，限2張紙內。

其他須知：見下圖及學校網頁。

大角嘴天主教小學

交表日期﹕6月1日至6月5日（星期六至星期三）

首輪面試：6月11日；帶備文具及顏色筆，該校老師會與面試學生交談。

第二輪面試： 6月15日；通過首輪面試之學生，校方邀請家長與子女一同參與面談。

其他須知：見學校網頁。

深水埗區（40校網）

中華基督教會協和小學（長沙灣）

交表日期﹕6月3日至6月4日（星期一至星期二）

交表時間﹕上午9時至中午12時或下午2時至4時

面試日期： 6月11日（星期二）

其他須知：見下圖及學校網頁。

瑪利諾神父教會學校（小學部）

交表日期﹕6月1日（星期六）、6月2日（星期日）及6月3日（星期一）

交表時間﹕星期六、星期日上午9時至下午6時；星期一上午9時至中午12時

面試日期：6月6日下午，須由一位家長陪同到校

特別事項：入選面試名單於6月4日下午3時，在該校網頁公布

其他須知：見下圖及學校網頁。

黃大仙區（43校網）

浸信會天虹小學

交表日期﹕6月1日至年6月6日中午12時，學校網頁登記（將於 6月1日早上開放登記）

面試日期：6月10日 下午3時 （已登記者必須帶同子女準時出席，逾時不候，可無需等候電郵通知）

其他須知：見下圖及學校網頁。

保良局錦泰小學

派表日期：6月1日至年6月5日

交表時間﹕星期六上午9時至下午1時；星期一至星期三上午9時至下午5時

面試日期：待定

其他須知：見學校網頁。

黃大仙區（45校網）

聖文德天主教小學

交表日期﹕6月1日至年6月8日

第一輪面試日期：6月12日下午

第二輪面試日期：6月15日

其他須知：見下圖及學校網頁。

嗇色園主辦可立小學

交表日期﹕6月5日前（星期日除外）

面試日期：6月8日（星期六）上午

其他須知：見學校網頁。

觀塘區（48校網）

聖公會德田李兆強小學

交表日期﹕6月1日至年6月5日網上報名

面試日期：6月5日下午

其他須知：見學校網頁。

元朗區（74校網）

元朗官立小學

交表日期﹕6月1日（星期六）、6月3日（星期一）

交表時間﹕星期六上午9時至下午1時，下午2時至4時；星期一上午9時至下午1時，下午2時至4時

面試日期：無公布

特別事項：如備有學生的個人文件檔（portfolio）、自薦信、推薦信、參考文件、附件的副本，可以連同申請表一同呈交作參考

其他須知：見下圖及學校網頁。

沙田區（88校網）

沙田官立小學

交表日期﹕6月1日（星期六）、6月3日（星期一）

交表時間﹕星期六上午10時至中午12時；星期一上午9時至下午5時

首輪面試日期：6月8日（六），首輪面試表現優異者會接獲校方電話通知進入第二輪面試

第二輪面試日期：6月15日上午

特別要求：曾於「小一自行分配學位階段」或「小一統一派位階段」，選擇該校作第一志願者始獲面試的機會（須附證明文件副本）。

其他須知：見下圖及學校網頁。

沙田區（89校網）

馬鞍山靈糧小學

交表日期﹕6月3日（星期一）至6月5日（星期三）

交表時間﹕上午10時至中午12時，下午2時至4時

面試日期：6月15日（六）

特別要求：家長須陪同考生出席面試。

其他須知：見學校網頁。

沙田區（91校網）

浸信會呂明才小學

交表日期﹕6月1日（星期六）、6月3日（星期一）

交表時間﹕上午9時至下午1時，下午2時至4時

面試日期：6月8日（六）下午（所有合資格之申請者進行第一輪面試）

特別事項：首輪合資格之申請者，必須在小一入學自行分配學位中申請該校，並在統一派位之跨區及本區（在91網居住）中，均填寫該校為首志願；這類申請者獲優先面試機會。

其他須知：見下圖及學校網頁。

西貢區（95校網）

將軍澳天主教小學

交表日期﹕6月1日至6月5日（申請表可於該校詢問處索取）

面試日期：未公布

其他須知：見學校網頁。