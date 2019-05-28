【馮永業涉貪案】控方指兩人有互相利用價值　馮收取陳「甜頭」　

前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，涉收取賭王何鴻燊姨仔陳婉玉51萬元作為購買半山單位的訂金，以優待陳的相關公司，案件下午續審。馮雖然早前提到二人關係非常親密，但接受盤問時表示陳當時自尊心極低，不喜談公事、時事、政治或經濟的話題，避免顯露自己「咩都唔識」，又稱有些關於陳的事情是「今次聆訊先聽到」。惟控方反指無論二人私交如何，當時有互相利用的價值，而涉案的訂金，便是馮在公事上可以幫助她的「甜頭」。

馮永業指，陳婉玉自尊心極低。(資料圖片)

馮指陳婉玉自尊心極低

馮早前在庭上提及，因感覺陳當時認為一次過購買三個物業有風險，故替她接手購買物業，亦相信地產代理Maggie Ng在合約上改由他成為買家，但控方卻在庭上引述馮與廉署人員錄取口供時，廉署人員向他顯示涉案雍景臺單位的臨時買賣合約時，他多次強調對文件「冇印象」，又解釋雍景臺買家為其太太，「點會喺我買呢」，又質疑「點解又會有人幫我簽咗」，不理解亦不記得有這份文件，亦表示該段時間「好多樓宇一買一賣」，馮確認曾說過這番話。

對於2005年12月31日局方向港聯發出通知對方回收航權的信件，馮否認曾修改信件。不過，對於港澳碼頭直升機場的擴建工程，馮承認若事關政策議題，會幫忙解決，而在2006年2月7日得知陳將成為港聯直升機（香港）的行政總裁，而他至該年3月29日仍有參與計劃，控方問到這段時間有否想過向上司建議退出計劃，馮表示沒有，又解釋賭王外甥一直負責出面談公事，故他不認為要申報。

馮續指，自2003年認識陳時，已覺陳自尊心極低，不喜歡談及公事、時事、政治或經濟的話題，因為她不想顯露自己「咩都唔識」，亦不喜歡提到自己的家事、教育，又稱有些關於陳的事情是「今次聆訊先聽到」，二人極少談公事及私事。

被告馮永業被指在多個涉及女被告陳婉玉的直升機申請上，作出優惠陳公司的行為。(資料圖片)

控方指馮故意不披露兩人關係

控方指出，事發時陳要一個權高權重、能夠幫助她在工作上表現的人，而該51萬雍景臺單位的臨時訂金屬「甜頭」，令馮在公事上可以幫助她，而無論二人私交如何，當時兩有互相利用的價值，而馮是蓄意不向其上司、政府披露二人關係及金錢瓜葛，因為如果作出披露，馮會被調職，馮亦知不作申報會構成嚴重的失當行為，馮否認。

被告馮永業（55歲），現被控公職人員接受利益罪，及公職人員行為失當罪等兩項控罪；女被告陳婉玉，則被控向公職人員提供利益罪。

馮永業已完成作供，案件明續。

案件編號：DCCC761/2018