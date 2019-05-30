【居屋2019】首日收表23,000份　較上期居屋增7.5倍

新一期居屋何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，合共4,871伙，全部以五九折發售，今日（30日）正式接受申請，並首次設網上申請服務。 房委會指出，截止下午5時，今日一共收到23,000份居屋申請，網上申請佔21,000份。相對去年推售的居屋2018計劃（即啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑），首日收到表僅2700份，兩者收表首天相比，今年急增7.51倍。換言之，首日收表已超額認購逾3.7倍。

今日有不少市民到房委會客務中心交表。（盧翊銘攝）

房委會發言人表示，截至今日下午5時，共收到23,000份居屋申請表。其中樂富客服中心收到約2,000份居屋/白居二申表，而網上則收到14,000份居屋申請表及7,000份白居二申請表。換言之，單以首天收表計，已超額認購3.72倍。

去年房委會推售居屋2018計劃、即包括啟德啟朗苑、長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑時，首日共收表2,700份，即今次申請較上次增7.51倍。

房委會歷年居屋首日收表數字 年份 2014 2016 2017 2018 2019 收表數字 570 90 1,800 2,700 23,000 資料來源：房委會

此外，樂富客服中心亦累計派出15.7萬份申請表。 當中約49,000份是「出售居者有其屋計劃(居屋)單位2019」綠表，108,000份是居屋/「白居二」白表。

↓2019年推售居屋一覽↓