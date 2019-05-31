醫管局探討新醫院認證計劃　未來一年暫不推行

撰文：陳芷昕
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推行近十年的醫院認證計劃前年煞停，立法會議員陳沛然在社交網站透露，醫管局就新認證計劃，向醫護人員查詢意見，陳重申「人手用來開會和處理交件，俾（畀）多多人同錢都唔夠洗」。
醫管局回覆稱，已成立一個由總辦事處及聯網代表組成的新工作小組，探討一個持續質素改善新方案，新方案將會與之前的醫院認證形式截然不同，期望可大幅減少前線員工的行政工作，並達至持續質素改善目標。據了解，醫管局未來一年不會倉卒推出新認證計劃，會持續諮詢員工。
醫學界立法會議員陳沛然在社交網站上表示，有人投訴醫院的認證計劃，人手用作開會及處理文件，「俾多多人同錢都唔夠洗」。（立法會議員陳沛然Facebook截圖）
醫管局表示，正籌備不同職系員工諮詢大會及聚焦小組以加強員工溝通並收集意見，同時透過不同形式邀請病人組織及持份者對持續質素改善新方案表達意見。而新計劃仍在諮詢階段，暫時並沒有確實的推行時間表和詳情，亦須視乎前線同事反應才會決定。據悉，醫管局不會一年內推出新計劃，未來一年會持續諮詢員工。
醫管局提到，探討方向會包括著重持續改善，並非成績考核；減省重覆工序，並融入日常工作；以及加強中央協調，從而投入改善資源。