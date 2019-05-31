醫管局探討新醫院認證計劃　未來一年暫不推行

推行近十年的醫院認證計劃前年煞停，立法會議員陳沛然在社交網站透露，醫管局就新認證計劃，向醫護人員查詢意見，陳重申「人手用來開會和處理交件，俾（畀）多多人同錢都唔夠洗」。

醫管局回覆稱，已成立一個由總辦事處及聯網代表組成的新工作小組，探討一個持續質素改善新方案，新方案將會與之前的醫院認證形式截然不同，期望可大幅減少前線員工的行政工作，並達至持續質素改善目標。據了解，醫管局未來一年不會倉卒推出新認證計劃，會持續諮詢員工。