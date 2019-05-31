【逃犯條例．有片】師奶發聯署反修例 「不能遊行不代表沒聲音」

「哎呀，我要先走了，囝囝不喜歡我遲到」短短的訪問，黃彩鳳的嘴邊總離不開兒子，就如世上任何一位媽媽，誕下子女後，子女就成了生命中的第一位。不過今次，其第一位的美好將來或受到威脅，讓她重拾參與社運的熱情，在Facebook發起了「全港九新界離島師奶反送中聯署」，於短短3日得到約5,500名師奶支持，搖身成為「逆權師奶」。

從家樓下走到街市數分鐘路程，沿途不斷有街坊走過來和彩鳳談天。她在水果檔熟練地揀選水果，偶爾「陶大宇式」的掩面大笑，加上久未修剪的長髮，看起來就如一般師奶無異。「父母以為我做人媽媽後都『從良』了，哈哈。」早於6年半前誕下兒子後，以前是社運常客的彩鳳，為了照顧兒子只能退居家中，在Facebook上為社運朋友打打氣，又或是獨自看着遊行人士被捕而落淚。

彩鳳直言過往有很多議題也想參與，但卻一直被家務困身，今次因照顧孩子要再度缺席遊行，令她不禁想:那些與我一樣不能到場的人，是不是真的沒有聲音呢？於是她開始搜尋網上現有的聯署。擁有博士學位，亦曾任專上學院兼任講師的她，本想加入其中一間院校的聯署，但又覺得這些身份都未能反映她當下，希望發聲但因照顧家庭而未能去遊行的處境。於是她心生一計，在Facebook提議發起一個全港九師奶的聯署，誰知一呼百應。

「得20日諮詢？ 一次月經嘅週期都不足呀！」、「師奶罷工，暴政必亡。」在云云聯署中看到這樣「貼地」的聲明，相信大家也不禁莞爾一笑。不過彩鳳卻笑言自己沒有想太多，只希望以平日一眾師奶溝通的語言寫好，希望引起大家共鳴，而非利用各種冠冕堂皇的理由和深奧的詞彙堆砌。

雖然聯署得到不少市民支持，但同時亦不乏反對聲音，也有人跟她說其實現時社會的潮流就是這樣，反對也沒有用。但她沒有因此卻步，因她知道社會就是應有不同意見，只是仍希望能以溝通令更多人理解，那怕是多一個人也好，而更重要的是為著兒子之故。「我看著兒子，覺得他很善良，我真的希望他將來的生活不要變得這麼差。」她說從前對兒子談社會議題，兒子都沒多大反應，最近卻主動提起清潔工權益和土瓜灣盲人工廠事件，令她非常感動。但同時亦害怕逃犯條例一旦通過，司法底線會愈降愈低，日後兒子要在不安的環境下成長。「不是擔心兒子日後會成為逃犯，但在他不論做甚麼職業也有被隨意定罪的可能，又或者連一些基本的資訊他也不能知道時，就很可怕。」

近年常說香港只有鍵盤戰士，遊行示威唱完「今天我」就各散東西，翌日人們照舊上班，政府如常運作，種種無法改變社會的無力感，令市民不願再投入。彩鳳聽到後卻仍掛起她樂觀的微笑，淡淡說任何方法都可以是沒用，但最重要是認清目的，並學會從中作出改變，例如在遊行時也可趁機認識身邊的人，多點了解他們的需要，建立聯繫。即使當日在那個議題上「打敗仗」也好，只要能聚集起關注不同議題的團體，仍能在以後不同議題上扳回一仗，一步一步構建一個美好的社會。「我們常常覺得社會運動要一班人才夠力量，但其實任何一次運動，也是靠日常每一個很小的改變而成。可能你今次認識了一個BL(BOY LOVE)愛好者，下次BL界遇上問題時你們就能聚起來幫忙呢，哈哈哈。」