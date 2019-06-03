新移民婦不滿追債　向女店東淋腐液至毀容　官斥毀人一生判囚12年

來自內地的女子獲相識十多年的朋友聘用，於對方的足浴店工作。惟她因嗜賭向對方借錢後，不滿被追債，竟前往對方家中淋潑通渠水，並用生果刀施襲。老闆娘當時全身七成皮膚嚴重燒傷，植皮後仍明顯毀容；除眼部變形外，其嘴巴亦因無法合上而只可進食流質食物。女員工早前承認一項有意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體罪，法官今（3日）形容事主有如行屍，身心終身受創，被告的行為毀了事主的一生，遂判她即時入獄12年。

女被告但昭娟（50歲），被指於2017年4月23日在旺角通州街富安大廈某單位內，意圖使人身體受嚴重傷害而非法及惡意向女子黃琼淋(46歲)潑硫酸。

女被告但昭娟今遭判囚12年。(資料圖片)

事主患創傷後遺及焦慮症 買食物遭受異樣目光

被告生於湖北，有一項刑事記錄，曾兩度離婚，育有一子。辯方指，被告在求情信中表示悔意，向事主道歉並請求原諒。辯方求情時曾指她是一時衝動行事，惟法官不指納此說。

法官判刑時指，事主患上創傷後遺症及焦慮症，自尊受損，連買食物時也遭受異樣目光，更被其他家長阻止小孩靠近她。他續道，事主呼吸有困難，難以走動，眼部亦經常流淚，工作能力受損。他形容被告毀了事主的一生，並指遭判囚12年是罪有應得。

訛稱還債 向事主淋的通渠水 刀砍額頭

案情指，兩人於2003年相識，不時同遊澳門賭博。被告2009年來港，在不同足浴店工作，並由2016年開始受聘於事主的足浴店。她向事主借了6萬還賭債，兩人自2017年4月起有金錢糾紛。

案發當日，被告訛稱上門還錢，向事主淋潑含有琉酸、濃度達97%的通渠水，再取出8吋長生果刀砍向事主額頭。事主倒地後，被告報警並向鄰戶求助，指自己殺了人。警方到達現場，見事主不省人事，被告承認淋通渠水及用刀施襲。

事主7成皮膚被燒傷 明顯毀容

她後來在警誡下再指，事主男友於案發前一日催促被告還錢，又威脅要「搵人搞佢」，她翌日感到憤怒及走投無路，遂買通渠水和生果刀找事主。被告要求延期還款被拒，覺被侮辱而向對方潑通渠水，及以刀砍了約5下。

事主在醫院被驗出臉、頸、前胸、上背及下肢約7成皮膚達3級程度的全層化學燒傷，左額及右胸亦有裂傷及插傷。她在該年4月至9月接受14次手術，10月的相片顯示她明顯毀容，失去部分鼻軟骨及面部的正常輪廓。

案件編號：HCCC12/2019