【如是我願】聖嚴法師圓寂十周年音樂會 傳唱法師多彩一生

聖嚴法師一生豐碩又曲折，十三歲出家，1949年還俗從軍十年，後來再次剃度，閉關自修六年，並遠赴日本取得博士學位，更一手把漢傳佛教拉回世界舞台，到聯合國、世界經濟論壇等國際會議發表演說，發揮漢傳佛教的宗教影響力。聖嚴法師覺得，一般人多把佛教世俗化、神鬼化，較好的懂得把佛教學術化，法師最期望用現代世人的語言和觀點，向世界宣揚被誤解的佛教真義，未竟宏願將由法鼓山僧俗四眾繼續完成。今年是聖嚴法師圓寂十周年，追思音樂會《如是我願》將於初夏六月舉行，同以美妙樂曲懷緬法師。

聖嚴法師可謂自學成才的當代學問僧。他在小沙彌時期，已覺誤解佛法的人很多，真正了解的人很少。長大後他輾轉進入靜安佛學院就讀，奠下佛學基礎。1949年時局動盪，法師卸下憎袍穿上軍服，隨軍跟隨國民政府到臺灣，服役十年。在軍旅生活時，他利用圖書館及圖書巡迴車，廣泛閱讀文史哲書籍，進而陸續投稿佛教刊物探討人生與宗教。初步嘗試用現代人的語言和觀點，介紹被誤傳的佛教真義。

聖嚴法師戶外教學。

為研修佛法思想根源，1961年冬天，法師前往高雄美濃朝元寺自修，閉關潛修長達六年，期間深入閱藏，以律學為主，兼研《阿含》部等經典。期間讀到一位天主教神父和一位基督教牧師的文章，批評現代和尚知識低落，無人讀得懂梵文原典，亦無人通曉今日世界通用的語文，即使通達中文佛典的也少之又少。法師看了後很難過，發願提高佛教的學術地位以及僧人素質，毅然遠赴日本東京立正大學深造，先後獲得碩士、博士學位，展開推動佛教高等教育之路。

出席聯合國世界經濟論壇 發揮佛教影響力

此後，聖嚴法師相繼創辦法鼓山世界佛教教育園區、中華佛學研究所，每隔數年舉辦一次中華國際佛學會議，以「佛教傳統與現代社會」為永久主題，召集全球傑出佛學學者集思廣益，期望將佛法應用於現代社會。會議目的有三個，一是提倡佛教學術的研究，發揚佛教文化的精神；二是把世界佛教引回中國，把中國佛教傳到世界；三是讓國內的教內外人士，認同佛教學術研究的重要和必要，致力於佛教人才的培養。

聖嚴法師與靜安佛學院師長守成法師（右）合影於上海。 法師曾多次應邀於國內外各地舉辦此類大型演講，包括香港、新加坡、澳洲等。2000年，法師受邀至聯合國「世界宗教暨精神領袖和平高峰會議」發表演說，呼籲用智慧及慈悲化解各地宗教衝突、種族歧視。此外，法師亦受邀參與「世界經濟論壇會議」、「世界宗教暨精神領袖理事會」以及「亞太地區世界青年和平高峰會」等各種國際會議。2003年前往以色列、巴勒斯坦會見雙方的領袖，促進以、巴的和平。法師在國際會議中反覆指出，宗教是各國族不和諧的根源之一。期望宗教能發揮力量，促使世界和平早日實現。 對談達賴 復興漢傳禪佛教 法師屢與不同的佛教宗派交流，如傳承日本禪宗的凱普樓禪師、禪法風行於西方的一行禪師。1998年5月，法師在紐約會見西藏政教領袖及諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛，兩人進行關於漢藏佛教的世紀大對談，為漢、藏佛教交流寫下新的一頁。西方社會以藏傳佛教及日本禪為主流，這場對談成功提昇漢傳佛教及禪法在西方的能見度。

聖嚴法師第二度前往克魯克博士位於威爾斯的禪堂主持禪七。

法師遭刺破手 轉念小故事

十年前，法師捨報圓寂。未竟的宏願將由法鼓山僧俗四眾繼續完成。他的侍者常寬法師憶起法師於其著作《聖嚴法師教默照禪》中有個深刻的小故事。法師有次晚飯後去散步，看見一條魚躺在湖堤上，法師想救魚，打算放回湖裡。當抓起魚時，手被刺破了。原來竟是帶有魚鉤、真魚模樣的魚餌。法師腦海裡立時講了兩次可惡，轉念一想：「阿彌陀佛，我正在教默照啊。」其實「可惡」的念頭根本多餘，做魚餌的人已經跑了。於是法師就想：「嗯！這魚鉤長這樣子，滿有趣的。這人真是聰明過頭，弄假魚釣真魚，不過以後這裡要放個『禁止釣魚』的牌子。」法師認為，心不可能完全不受影響，受影響後要馬上調整，因為討厭、恨的想法是沒有用的。法師於日常的大智慧，侍者常寬法師仍常憶起。

聖嚴法師的一生自成一闕圓滿樂章，歲月每段註腳都蘊含了多姿多彩的變奏。法師圓寂十周年音樂會《如是我願》，將以千迴百轉的動人樂曲懷緬法師。

聖嚴法師法語:

四它──解決困境的主張：面對它、接受它、處理它、放下它

https://www.ddm.org.tw/event/spirit/page02_02_01.html#b07

四要──安定人心的主張：需要的不多，想要的太多；能要該要的才要，不能要不該要的絕對不要

https://www.ddm.org.tw/event/spirit/page02_02_01.html#b06

聖嚴法師圓寂十周年《如是我願》音樂會：

日期：2019年6月30日（星期日）

時間：下午8點

地點：九龍尖沙嘴香港文化中心音樂廳

門票 : 2019年6月14日起在文化中心詢問處免費派發

*資料及相片由客戶提供