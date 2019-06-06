高鐵搶客　劉國勳指將減直通車穗港及取消佛山班次　東鐵料增班次

廣深港高鐵香港段自去年9月通車後，由紅磡開往廣州東的城際直通車載客量減少約三成，運輸及房屋局曾表示會考慮調整城際直通班次服務。 民建聯立法會議員劉國勳今（6日）接獲消息，指當局決定調整直通車班次，當中涉取消來往佛山直通車，以及適度削減穗港直通車班次，料最快下月10日落實安排。運房局回覆《香港01》表示，政府正與港鐵及中國鐵路總公司商討，考慮調整直通車服務，細節有待確定後公布，而港鐵會因應東鐵線的運作仔細研究如何相應增加東鐵班次。

廣深港高鐵香港段自去年9月通車後，紅磡城際直通車的載客量下降約3成。（資料圖片）

料繁忙時段東鐵線可增兩至三班車

由於現時城際直通車及港鐵東鐵線共用同一路軌，當削減直通車班次後，便能加密東鐵線服務。劉國勳透露，料落實安排後能在繁忙時段增加東鐵線兩至三班車次。而據他了解，運輸及房屋局正與國家鐵路部門商討有關事宜，並引述港鐵方面指，待細節確定後，會盡力配合有關的調整。

劉國勳續指，現時直通車每日開出26個班次，當中8班於早晚繁忙時段行駛。故直通車行駛期間，東鐵必須騰出路軌，導致東鐵線於繁忙時段平均列車等候時間因而擴至8分鐘，令月台累積了大量等候列車的市民，造成安全隱患。加上，近年來東鐵線於早上繁忙時間最繁忙路段，即大圍至九龍塘段，以每平方米站立四人的載客率長期處於90%或以上。

促盡快交代北環線細節

他指，長遠而言，即使在繁忙時段增加兩至三班列車，仍未能解決新界往返市區交通擠迫的問題，建議當局盡快交代北環線細節及加建新鐵路線及交通幹線。

劉國勳稱，當城際直通車削減班次後，東鐵線繁忙時段料可加密班次。(資料圖片)

運房局：正與港鐵及鐵總商討考慮調整直通車服務

運房局回覆《香港01》表示，高鐵香港段投入服務後，城際直通車的平均每日乘客量有所下降。因應最新的乘客需求預測，政府正與港鐵及中國鐵路總公司商討，考慮調整直通車服務，細節有待確定後公布。至於如何相應加密東鐵線班次方面，港鐵會因應東鐵線的運作仔細研究。

港鐵表示，當與內地鐵路單位確定落實任何服務調動時，定會適時作出公布。