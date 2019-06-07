本地藝術家赴捷克參加「劇場界奧林匹克」　盼為香港創作自由集氣

被譽為劇場技術界「奧林匹克」的「布拉格劇場設計與空間四年展」，於本月6日至16日在捷克布拉格舉辦。香港舞台技術及設計人員協會主席徐碩朋在致辭時，提及香港近年的政治環境不斷變化，他形容猶如在大樹的夾縫中生存，且夾縫變得愈來愈窄，不論言論、創作及人身自由亦開始受到威脅。 徐碩朋又指，相信很多香港市民將會參與後日星期日（9日）舉行的反對修訂《逃犯條例》遊行，以守護「空間小但想像大、自主權狹窄但視野廣闊」的香港，更即場邀請在場人士，拿起紙條為香港市民集氣，以創造更好未來。

有多達50多位前來出席及參展的香港劇場及設計界代表，一同為香港創作自由發聲。（香港舞台技術及設計人員協會提供）

由1967年起，「布拉格劇場設計與空間四年展」每四年一次在捷克布拉格舉行，這項活動被譽為劇場技術界「奧林匹克」。今年展期為6月6日至16日，於工業宮舉行，共有79個國家及地區參加，主題為《Imagination.Transformation. Memory》。

當中香港館以「共享空間」、「移動空間」、「靈活空間」和「虛擬空間」作為四種空間使用方式的引子。同時，邀請了多名植根本土的設計師與藝術家，共同創作出這個「一體多面」的裝置，以表現香港劇場設計的整全圖譜。

代表香港參展的徐碩朋表示，香港最缺乏空間，但每年卻有接近一萬個演出，在擁有言論同創作自由的情況下，本地藝術家不斷為生活轉型 (Transformation)，期望可以好像大樹一樣，得以在夾縫中生存。

香港館今年共邀請了36位設計師一同參與四年展。（香港舞台技術及設計人員協會提供）

港人感到自由受到威脅 恆之有效制度被衝擊

徐碩朋認為，近年香港的政治環境不斷變化，夾縫變得愈來愈狹窄。最近，無論歐盟、英國同美加都對香港人正感受到自身的言論、創作表示關注；他又指不少香港人感到人身自由開始受到威脅，多年來堅守相信、而恆之有效的制度被衝擊。

徐碩朋在活動中致辭時指，在布拉格時間的後天（9日），香港將會有很多人上街遊行反對逃犯條例，又批評政府違背民意，並邀請在場人士拿起紙條，為香港市民集氣。