曾為《超人特工隊》配音　弱視女生兩小時背一對白　背出CD故事書

「就算你睇唔到嘢，主會畀返另一樣天份你。」因患上罕見病而在10歲時突然失明的鄧珮淇，一直深受老師這句話打動，她的另一樣天份就是擁有一把「治癒系」聲音，她善用自己獨有優勢，學習成為配音員，近日更出版個人錄音故事集。 不過，由於她記憶力不好，背故事集的對白時，單是背一句也需花兩小時，更需要媽媽的協助，在兩小時內不斷重複朗讀該句對白，以助她「記入腦」，媽媽無條件的愛令她滿懷感激。

故事集中「爸爸最疼愛的頂心杉」故事，講到鄧珮淇父親對她無微不至的照顧，其母透露丈夫聽完十分感動。（鄭翠碧攝）

就算你睇唔到嘢，主會畀返另一樣天份你。 珮淇將宗教科老師的勉勵說話一直銘記心中

患罕見病致一度全失明 全球僅3宗

今年23歲的鄧珮淇在10歲時突然失去視力，數年前才確診患上罕見病「線粒體基因突變」，這病在全球只有三宗，她是全港唯一確診者。

彩色的世界驟然變得黑暗，珮淇亦曾萌生過尋死的念頭，幸得家人及老師鼓勵，才越過生命的低谷，而視力在經治療後亦達常人的六、七成。她難忘宗教科老師跟她說的話－－「就算你睇唔到嘢，主會畀返另一樣天份你」，一直支持她勇敢面對生命突變。

鄧珮淇今日發布故事集《聲夢傳「淇」》，父親（前左）、母親（前右一）、配音老師龍天生（後左）及瑪嘉烈戴麟趾學校老師譚蘊華（後右），一同出席支持。（鄭翠碧攝）

預早畀稿佢，放大啲字型，人哋16，佢就50，講大概劇情畀佢聽，（起初）我講一句，佢講一句，模仿咋嘛，佢好醒！ 資深配音員龍天生盛讚徒弟珮淇

資深配音員龍天生親自教導：她是好徒弟

被學校老師讚賞擁有「治癒系」聲線的珮淇，自小已夢想當配音員，老師為助她圓夢，四出為她尋訪伯樂，最終遇上前無綫電視藝員、資深粵語配音員龍天生。他不怕珮淇弱視，更欣賞她有毅力、認真，願意為她提供額外協助，細心教導，「預早畀稿佢，放大啲字型，人哋16，佢就50，講大概劇情畀佢聽，（起初）我講一句，佢講一句，模仿咋嘛，佢好醒！」他大讚珮淇配音時表現自然，不斷進步，是他的好徒弟。

鄧珮淇遇到伯樂龍天生，師徒二人感情深厚。（鄭翠碧攝）

珮淇曾為《反斗車王3》和《超人特工隊2》配音，一嘗當配音員的滋味，她在2017年亦開始創作有8個故事的故事集，又花了20個小時錄音，在錄音前更以一個多月的時間背台詞，「一句對白要用2個鐘背，先記得好熟，一個星期背一個故事。」她不忘感謝背台詞的幕後功臣，原來她媽媽為助她背誦，會與她一起把逐句對白朗讀兩小時，用心良苦。

公眾可致電珮淇學校索取CD故事集

視障人士在就業面對的困難依舊如同重重大山，珮淇深明在專業配音員亦難以糊口的時代，她亦未必能以此作終身職業，她嘆現今社會對視障人士的理解仍不充分，不少同路人亦只能從事接線生，冀社會提供更多支援。

珮淇的故事集《聲夢傳「淇」》今舉行發布會，1,000隻CD將在黃大仙區中小學等派發，公眾如欲索取，可致電珮淇的中學「香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校」（電話：2817 4832)。