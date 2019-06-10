【逃犯條例・拆局】一文剖析立會衝突　是聲東擊西還是自發升級？

民間人權陣線發起反對修訂逃犯條例的遊行，在6月9日下午2時許出發。及至晚上10時，龍尾到達終點立法會示威區後，民陣宣布集會結束。不過，金鐘海富中心突然有數名示威者想衝出夏慤道，被警方以胡椒噴霧阻止，警方立刻加強戒備。夏慤道頓時成為最受警方關注的地方。豈料，到午夜12點焦點突然一轉，立法會和龍和道突然先後爆發大規模衝突，警方更一度釋放催淚彈。 縱觀整個遊行，一直和平進行，此前傳言會將行動升級的香港眾志和學生動源，並無意外舉措。其中，眾志只是在立法會外停車場靜坐，曾說過會在遊行終點留守的學生動源更沒有依計劃行事。因此，衝突頗令人意外。 綜合分析，激烈示威者之所以留到夜晚，等到遊行結束後才引爆，一方面是兼顧社運禮儀，與民陣的遊行切割，以免影響遊行觀感。另一方面，他們認為和平示威無法令政府改變想法，因此在午夜後決心將行動升級。現場記者觀察所見，示威者並無明確目的，衝擊力度遠遠不及佔中。

6月9日反對逃犯條例修訂遊行，民陣指有103萬人參與，警方指高峰時有24萬人。（梁鵬威攝）

反修例大遊行，民陣指有103萬人參與。警方表示，高峰期有24萬人。遊行前，網上有無法核證的消息，指會有人會在遊行中投擲燃燒彈，部分傳媒更言之鑿鑿轉載報道。上周五（6月7日），有人突然用汽油彈襲擊灣仔警察總部外和跑馬地警署，警方拘捕一名黑社會成員。雖然警方強調無證據顯示與遊行有關，但仍為遊行人士的安全蒙上陰影。

外界一直關注學生動源和香港眾志的行動。香港眾志在遊行結束後，決定在立法會外靜坐；而學生動源卻一直沒有行動。《香港01》記者曾聯絡學生動源鍾翰林，他表示「不便透露」，但此前學生動源多次表示，會在遊行後在終點逗留，但無說過要衝擊立法會。

6月9日晚上10點後，金鐘海富中心外有示威者企圖衝出夏慤道，現場一度緊張。（梁鵬威攝）

金鐘10點有示威者企圖衝出夏慤道

到6月9日晚上10點，金鐘海富中心外，有數名示威者企圖衝出夏慤道，即2014年雨傘運動佔領的中心位置，但並不成功，警方出動胡椒噴霧成功阻止。之後一批遊行人士，包括學生獨立聯盟召集人陳家駒，到達海富中心對出的夏慤道時，站在馬路拒絕前進。民陣副召集人陳皓桓和前召集人孔令瑜呼籲遊行人士向前行，被部分示威者投擲雜物，有人大叫「民陣不代表我」。

警方在金鐘夏慤道出動胡椒噴霧後，出動速龍小隊到場增援，氣氛緊張。夏慤道頓時成為最受警方關注的地方。豈料，到了午夜12點，有示威者突然在立法會大樓外發難，頓時予人聲東擊西之感。

6月10日凌晨12點後，立法會示威區外開始有衝突，示威者用鐵馬衝擊。（羅君豪攝）

凌晨後立法會、龍和道爆連爆衝突

6月10日午夜12點，立法會示威區外，仍有約過千參與遊行人士聚集，但當中有約100多名示威者突然發動衝擊立法會大樓，他們先手拖手發起一波衝擊，再拆掉現場鐵馬發起第二波衝擊，有記者和警員受傷。約凌晨12點20分，警方繼2014年雨傘運動後，再次釋放催淚彈。其後，立法會趨向平靜。

不過，到了凌晨12點40分，示威者在龍和道開始行動。他們把原本架設在立法會、預計應對逃犯條例恢復二讀時示威的鐵馬拆走，示威者用它們構築成重重路障，並佔據龍和道。

龍和道和立法會外的示威不斷，到凌晨兩點，約300至400名防暴警察，從立法會分兩邊向添馬公園和龍和道清場，警方在1點半收復龍和道。示威者被驅趕至灣仔方向。

反逃犯條例修訂遊行後，示威者在龍和道一度佔領馬路。（曾梓洋攝）

示威者無特定目標 無升級暴力

現場記者觀察，將衝突升級的示威者多數戴口罩，很有默契搬遷和架設鐵馬，但亦有示威者並無目標，向警方大叫「開路」，但當警方向前驅散時，他們就向後撤退。

與此同時，香港眾志靜坐的成員，一直在立法會停車場外。警方防暴隊向添馬公園推進時，經過靜坐現場，但衆志亦無任何行動。直至凌晨2:35，警方在金鐘立法會外清場，將香港眾志靜坐的成員逐一抬離。

約2點40分，從龍和道被驅趕到灣仔的示威者，仍有約200人未散去。他們席地而坐，警方按兵不動。直至4點，警方才開始清場，檢查在場人士身份證和物品，若無被通緝、無違禁品，即被放行。現場所見，示威者並無旗幟和標語，亦無知名的政黨或社運人物在場。這個場面與2016年旺角騷亂相比，有很大分別。當年示威者投擲磚塊，現場也有本土民主前線的鮮明旗幟。

龍和道衝突的示威者，被警方驅趕至灣仔，部分人士不斷撤退，並無升級無力。（李澤彤攝）

與民陣切割 不破壞遊行下升級暴力

縱觀整個遊行，一直和平進行，民陣估計有103萬市民上街，警方評估高峰時有24萬人。當10點後民陣宣布集會結束後，市民陸續離去，大規模衝突亦到12點後才開始。現場示威者並無具體目的，亦無投擲磚頭或有人身傷害的行動。

有分析指，他們選擇在民陣集會後才行動，一方面是兼顧社運禮儀，不希望影響一般市民對遊行的整體觀感，不希望被批評「騎劫」、「破壞」和平示威，甚至不希望被指是搗亂的「内鬼」；另一方面，他們希望與民陣「和理非」路綫切割。他們認為太過溫和、甚至100萬人上街，亦無法動搖政府撤回修訂，因此需要將行動升級，即使無法撼動政府，亦要增加政府的管治成本。