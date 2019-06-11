港鐵App新增落車提示「推送」功能　延伸行程指南至巴士資訊

為方便一眾「低頭族」，港鐵手機應用程式將於周三（12日）推出三個新功能，包括「落車提示」、「進階版行程指南」，及「港鐵巴士實時到站時間」功能。當中乘客只要設定前往目的地，程式將會提示前往正確月台及轉車站等資訊；另外乘客亦可以從應用程式內，獲知港鐵以外的交通工具的資訊。

為配合港鐵整合手機應用程式的目標，港鐵於周三正式推出三個新功能。當中乘客使用「落車提示」功能時，需要預先設定目的地車站，手機應用程式會提示乘客前往正確月台上車，並透過推送通知提示乘客轉車及落車。功能可以應用於港鐵的重鐵網絡及機場快綫，而乘客需要事先開啟手機內的藍芽及定位服務。

新增港鐵巴士實時到站時間功能

另外，港鐵更新現有行程指南功能，除整合輕鐵行程指南及鐵路行程指南外，亦會透過運輸署取得其他公共交通工具資訊，從而提供其他交通工具的路線資訊。而為配合應用程式更新，港鐵亦新增「港鐵巴士實時到站時間」功能，顯示港鐵巴士到站時間、最近的巴士站位置等資訊。除實時到站資訊外，現時港鐵巴士到站時間功能可顯示路面突發事故，包括巴士服務暫停、服務延誤等資訊。

首階段於本周三會先有8條巴士路線配合服務，包括K52、K53、K58、K68、K74、K75、K75A及K75P。而下半年則新增10條巴士路線，包括506、K12、K14、K17、K18、K51、K65、K66、K73及K76。