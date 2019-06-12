【逃犯條例】記協列五大警方干預新聞自由指控　呼籲特首介入

《逃犯條例》修訂爭議持續，記協今日（12日）向特首林鄭月娥發公開信，列出五大警方對新聞自由的干預，指出連日來新聞工作者面對警方多次無理驅趕、搜查及推撞致傷，至今已收到15宗具名投訴。記協緊急呼籲特首介入，以保障基本法第廿七條承諾的新聞自由、不受執法人員損傷。

記協今日（12日）向特首林鄭月娥發公開信，指出連日來新聞工作者面對警方多次無理驅趕、搜查及推撞致傷，至今已收到15宗具名投訴。（張浩維攝）

記協在公開信表示，6月9日晚上以來發生的大型示威活動，備受香港市民及國際社會關注，同時連日來新聞工作者面對警方多次干預新聞自由，包括指控持有效證件的記者涉嫌藏有攻擊性武器，搜查其物品；以長盾及警棍驅趕已表明身份的記者，導致多人受傷；以胡椒噴霧射向正在撤離的記者，令其背部及手部受傷；拒絕界定並公布封鎖範圍之餘，以長盾及警棍驅趕記者；以電筒照射形式干擾記者攝影。

記協表示，迄今已經收到15宗具名投訴，所有投訴人事發時均於當眼位置展示有效證件，並有表明身份，均未獲理會。記協又指，事發以來要求向警務處處長陳情不果，周二與警察公共關係科會面後，情況不單沒有改善，反有惡化跡象。

記協預料，警方很快會對示威者進行驅趕，特首有責任馬上介入，阻止警方對採訪的無理干預，以確保清場行動在足夠的傳媒監察下進行，向市民交待及維護香港的國際聲譽。