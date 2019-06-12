【逃犯條例】IG反修例帖分析　最多網民讚蔡英文：感謝台灣

立法會原定今日（12日）就《逃犯條例》修訂進行二讀，昨晚開始有大批市民到金鐘集會，今午大批示威者聚集於金鐘夏慤道、龍華路、金鐘道一帶，及後下午警方出動清場。 在網絡上，反對修例的市民亦以不同方式表達意見。《香港01》統計發現，Instagram上有關今次事件、最多人使用的標籤﹙Hashtag﹚包括「#反送中」、「#香港」、「#612」、「#香港加油」等。 在最多人使用的標籤「#反送中」的帖子中，現時最多Like數的是台灣總統蔡英文的「香港撐住 台灣守住台灣支持香港」的帖子，共有4.3萬個讚。不少網民回覆表示「感謝台灣」、「不會放棄」，亦有不少人留言希望「台灣收留港人」。

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週日返逃犯條例修訂遊行後，政府仍堅拒撤回草案，惹來社會各界強烈反彈，今午大批示威者聚集於金鐘一帶。網絡上有關「返送中」、「612」的帖子亦遍地開花。為得出最多人使用的標籤，記者先在社交媒體Instagram上統計「#返送中」、「#612」「#香港加油」、「#香港人」、「#自己香港自己救」等的帖數，得出「#返送中」為最常用標籤。截至今午3時半，該Hashtag己有2.7萬則帖子。

記者下載排名前5000則帖子﹙成功下載4664則﹚，發現最常見的標籤除「#反送中」外，還有「#hongkong」、「#香港」、「#612」、#「逃犯條例」、「#香港加油」、「#hkig」、「#nochinaextradition」、「#香港人」、「#hk」等。

最多人使用的標籤﹙Hashtag﹚包括「#反送中」、「#香港」、「#612」、「#香港加油」等。﹙杳港01製圖﹚

在上述帖子中，現時最多Like數的是台灣總統蔡英文的「香港撐住 台灣守住 台灣支持香港」的帖子，截至今午3時半共有4.3萬個讚。帖圖是一幅漫畫，由設計師爵爵&貓叔創作，不少網民回覆表示「感謝台灣」、「不會放棄」，亦有不少人留言希望「台灣收留港人」。

﹙Instagram截圖﹚

下圖為該4,000多則文製成的文字雲：