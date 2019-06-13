【逃犯條例】金鐘警民頻口角　泛民議員屢調停　梁耀忠：猶如戒嚴

昨日（6月12日）金鐘爆發嚴重衝突後，雖然警方已在清晨清場，但現場氣氛仍然緊繃。在政府總部周邊，包括添馬公園、海富中心一帶等，不時有警員向在場人士查身份證、要求搜查隨身物品等，更不時出現爭執，在多位泛民立法會議員介入下，未再釀不幸事件。 立法會議員梁耀忠直言，現時警民關係極差，形容警方在金鐘佈防猶如「戒嚴」。他同時批評警方近日濫權情況嚴重，只要市民身穿黑衣服，又或戴口罩經過金鐘一帶，均會遭警方截查身分，行動導致警民關係惡化。

遠東金融中心門外有速龍小隊搜查現場市民的物資及查身份證，立法會議員許智峯介入調停。（陳芷昕攝）

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就今日立法會會議取消，梁耀忠坦言未知復會日期。他透露已去信大會，就近日在政總一帶的示威活動進行討論，至今未獲回覆。他謂，即使復會，仍有一定程序需要跟從，希望可以盡量拖延。

惟他表示，立法會主席梁君彥原本預留兩次會議共61小時審議，原料下周四（20日）表決草案。因昨日及今日大會取消，未知梁君彥會不加長討論時間，抑或會加快討論步伐，預計數日內復會亦不為奇。

另外，工黨立法會議員張超雄亦到場協助協調，他形容現時立法會議事規則已「任佢改」，基本上只要復會，就可以討論修例，亦會很快進行表決。他續指，預料立法會大會將於數日內復會，惟他至今仍未收到任何通知。