【逃犯條例】觀塘線30人發起不合作運動　或犯港鐵附例罰5000元

立法會原訂昨日（12日）就修訂《逃犯條例》恢復二讀，導致金鐘爆發嚴重衝突。港鐵觀塘線今早（13日）有網民發起不合作行動，在港鐵車廂阻礙車門關閉，以及有乘客按動車上緊急制求助，以致列車服務一度延誤。 香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，個人尊重言論及表達意見自由，惟對今早發生的事件感遺憾，且會加重鐵路系統負擔。而根據港鐵附例，倘不當使用緊急設備或不當進入或離開列車分別最高罰為港幣5000元及2000元。

今早有網民發起不合作活動，拖延港鐵行車時間，港鐵調景嶺站約30人響應集結。（網上影片截圖）

港鐵觀塘線今早約8時，調景嶺2號月台有約30名市民聚集，期間有市民腳部卡在月台空隙，有人高叫口號「香港人救香港人、香港加油、叫救護車」等口號，多名警察手持盾牌到場。

工會：港鐵已增派額外人手

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，有關不合作運動消息昨晚已開始流傳，故今早列車還未投入服務，已收到上司提及須注意人身安全的信息，倘遇到突發事件，可安排適當處理。林偉強續指，港鐵亦就事件調派額外人手到個別港鐵站，惟他對市民為了爭取權利而癱瘓港鐵列車的運作感到很失望，因會增加港鐵職員的工作負擔。惟他多次重申，市民有表達自由，但不應透過癱瘓列車車務運作。

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港鐵表示，今早大約8時左右接獲警方通知，調景嶺站二號月台有一批人士聚集，車站職員到場了解。其後有關人士陸續登上觀塘線往何文田方向的列車；期間，有關列車車長留意到列車到達個別車站時，有人阻礙車門關閉，以及有乘客按動車上的緊急掣求助，令到今早繁忙時間觀塘線列車服務受到阻延，而其他鐵路線的服務大致暢順。

就市民今早阻礙車門關閉、擅自按動車上緊急掣或會觸犯港鐵附例。根據《香港鐵路附例》，倘乘客不恰當使用緊急設備，最高處罰港幣5000元；至於不當進入或離開列車，最高處罰則為港幣2000元。