【逃犯條例】短片見警方不當使用武力？一哥盧偉聰咁樣講

《逃犯條例》原於周三(12日)恢復二讀，大批反對條例修訂之示威者於金鐘一帶示威，與警方衝突，期間警方多次出動布袋彈、橡膠子彈及催淚彈等。《香港01》及其他媒體、網上短片均拍到疑似警方在無警告下向示威者發射胡椒彈、催淚彈；向沒反抗之示威者使用警棍；以粗言辱罵記者等片段。警務處處長盧偉聰周四日（13日）見記者，指在可行情況下，均會先發出警告才發射催淚彈，形容警方使用武力之行為是適當。

警務處處長盧偉聰於下午見傳媒，有傳媒指警方當日在投擲催淚彈或發射橡膠子彈前，涉嫌沒預先警告或事後才舉黑旗，問盧偉聰有否違反《警察通例》或守則。盧偉聰回應指在警方的指引中，在可行的情況下會先發出警告，「我們昨天(12日)已舉了很多次黑旗，亦有口頭警告，不知大家能否收音。」他補充，如果情況很危急，可能會未發出警告便發射催淚彈，指「也不出奇」。

一哥盧偉聰會見記者。（魯嘉裕攝）

從網上影片可見，有警員連續並近距離，向坐於路壆之人士施放胡椒噴劑；另一段影片中則有多個速龍小隊的成員把一名示威者推倒在地，並連續揮動警棍，影片中聽到有聲音高叫：「你們在做什麼！」、「他什麼都沒有做！」；而從另一段網上影片，見有警員水平式發射催淚彈，畫面中一名外國記者即時喝止：「你射向記者！」

對於有人質疑警方所使用之武力是否恰當，盧偉聰解釋，警方在生命受到威脅的情況下，迫不得已使用武力驅散人群和控制場面。他強調警方在使用武力時，嚴格依從警隊使用武力的相關指引，「昨日的情況下，我的同事使用武力是適當的。」

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盧偉聰又指自己對傳媒最客氣，明白傳媒工作者或遭到不禮貌對待，望他們體諒：「我在這感到很抱歉。如果你們真的受到不禮貌對待，但我請你體諒，我們有些同事工作了逾30小時，跟你們一樣。」補充自己所說的話「是真心的」。