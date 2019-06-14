《香港01》首席技術總監王龍瀟：將技術開源就是最好的品牌推廣

本港最大型的開源技術會議「香港開源年會」於今明（14及15日）兩日舉行。《香港01》首席技術總監王龍瀟接受訪問時表示，現時《香港01》正利用開源技術開拓多元數碼生活服務，使用量正不斷上升；由於專利技術往往按量收費，在使用量不斷上升的情況下，免費、安全穩定的開源技術正好突顯其優勢。

《香港01》首席技術總監王龍瀟表示，一家互聯網公司將技術開源，就是最好的品牌推廣。（陳嘉慧攝）

開源技術（Open Source）是指免費開放電腦程式與他人共享，而他人可參與編寫程式，或按個人需要修改程式。王龍瀟亦指，開源技術的優勢在於社群，任何人都可對開源工具進行改良，再分享予其他人使用，「將我們開發的技術開源，就是最好的品牌推廣。」

王龍瀟表示，《香港01》正積極開拓多元數碼生活服務，在新聞媒體的基礎上，為用戶提供更多本地網上服務，如01齊跑、e肚仔、01心意等，令

App使用量增加。他指出，專利技術則通常按用量收費，但採用開源技術除可減低成本，更重要是許多開源工具都是由大型互聯網公司如Google、Uber等開發，相對穩定和安全，突顯開源工具的優勢。

將技術開源 是最好的品牌推廣

他又指，現時許多公司和個人都使用開源工具，形成開源社群；用家各自又可按自己的需求去改良這些技術，再分享予其他人使用，「將我們開發的技術開源，就是最好的品牌推廣」，而現時《香港01》技術部門亦設有網誌向外分享各項技術。

談及未來發展，王龍瀟稱《香港01》App正開拓更多用戶原創內容（User-generated Content），平台長遠可從單向的內容傳播，發展為雙向、甚至是多方的傳播方式，包括專業編採和用家內容的交流，以及用家之間的交流。他形容，平台除文字內容外，更會有影片分享、活動邀請、投票、聯署等工具，可以想像成一個有專業內容，又貼近用戶生活的社交媒體，使人與人、人與產品之間的關係更緊密。

用戶時間有限 媒體要提供最相關內容

技術發展改變了新聞的傳播方式，媒體市場正面前所未見的挑戰。王龍瀟認為，媒體可嘗試以技術反制，「現時對用戶來說，與他們無關的內容太多，與他們相關的內容太少，但用戶的時間很寶貴，我們需要幫助用戶在有限的時間內找到他們最需要的內容。」他舉例，團隊透過演算法等技術，可找到讀者群有興趣的資訊，然後向他們提供此類資訊。

互聯網日新月異，王龍瀟認為技術人員更要抱持思維開放，不應只自視為「執行者」，應多與他人溝通，知道行業的最新動向。他寄語團隊要有擔當，用更多創意去設計用戶喜歡的產品。