【逃犯條例】逸東酒店不反對員工參加集會　聯會批造成骨牌效應

政府修訂《逃犯條例》惹起爭議，連日來民間發起罷課、罷工、罷市行動，多間公司、小店響應，表明不反對員工參加周三（12日）的金鐘集會。鷹君家族旗下的香港逸東酒店，早前在官方社交平台發布「不反對聲明」，表示尊重員工的政治立場。此舉疑引起酒店業界反彈，香港酒店業主聯會近日發出聲明，不點名批評逸東酒店表態不反對員工參與示威，認為員工當值時間擅離職守，做法不恰當。 香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時強調，聯會尊重業界及從業員的政治理念及言論自由，但酒店不應表態支持員工在當值期間，擅離職守去示威，從而影響客人的消費權益。 《香港01》正就事件向逸東酒店查詢。

逸東酒店營運公司EATON HK早前在FB表明不反對員工參加罷工行動。（王珮殷攝）

香港酒店業主聯會向所有會員酒店發出署名的聲明書，指出因員工參與示威而影響酒店服務，是「無法想象」。

聲明書：員工參與示威而影響酒店「無法想象」

逸東酒店營運公司於11日晚在Facebook專頁「Eaton HK」貼文，指「支持人類進步、追求平等及維護尊嚴，因此我們的團隊亦來自不同的文化背景、信仰及個性，體現社會的多元性」，為尊重員工的政治立場，酒店「不反對員工們就逃犯條例修例參與6月12日於金鐘添馬公園的聚會」，及「支持各員工以自己的方式發聲來愛護香港」，對於服務或會受到有限度影響，盼顧客見諒。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今日（14日）接受《香港01》查詢時證實，已向所有會員酒店發出署名的聲明書，指出聯會雖尊重不同文化背景、信仰及個人政治理念，但對於酒店向顧客提出服務或因員工參與示威而受影響，形容做法是「無法想象」。聲明指出，酒店不應剝奪客人消費的合法權利，批評酒店管理層未有考慮此舉在業界產生的骨牌效應。

李漢城：有其他酒店員工查詢可否仿傚

李漢城表示，發出相關聲明，目的是強調聯會尊重任何人的言論、宗教信仰自由及政治理念的立場，但認為涉事酒店管理層做法不妥，直言：「出信（在FB出貼文）的人是完全不專業。」他強調，基於保障顧客的消費權益，及維護酒店業界形象，發表聲明提醒會員注意，不應表態支持員工在當值期間擅離職守，導致服務受影響，「我們沒有反對員工去遊行、示威，（這些）都不關我們事，但要放工後再出去做，這是你（員工）的自由。但當值期間，你（員工）有責任（工作），可以這樣（擅離職守）做嗎？」

他又舉例稱：「如果巴士司機駕駛期間，棄車去示威，這樣做可以嗎？」他表示，事件對業界帶來骨牌效應，有會員酒店的員工查問可否有相關安排，強調從業員應保持專業；至於若有酒店員工因參與遊行示威而曠工等，則由相關酒店處理，聯會不會干涉。