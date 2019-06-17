【逃犯條例】涂謹申指林鄭錯失大和解時機　冀政府勿清算示威者

行政長官林鄭月娥昨日（16日）透過新聞稿，首次就《逃犯條例》觸發的社會矛盾和紛爭道歉。民主黨立法會議員、保安事務委員會副主席涂謹申今日（17日）致電商台節目《在晴朗的一天出發》時認為，林鄭的道歉來得遲、欠真誠，已錯過社會大和解的黃金時間。 他表示，期望政府可撤回對本月12日佔領事件為「暴動」的定性，以及不要事後清算及搜捕示威者。

警方今日（17日）派出談判專家勸籲示威者離開馬路。（羅君豪攝）

形容今早氣氛「好純」

昨日大遊行過後，今早金鐘仍有示威者聚集於馬路，但氣氛明顯較６月12日的示威後平和。警方未有出動「速龍小隊」驅趕示威者，只派出談判專家勸籲示威者離開馬路。涂謹申今早形容，今次氣氛「好純」，未知是否林鄭或警務處處長盧偉聰作此安排。

而林鄭昨日更首次就事件致歉，但示威者普遍「不收貨」。涂謹申批評，林鄭的道歉只限一個書面致歉，欠誠意。他認為，林鄭至少要出來面對群眾，親自鞠躬道歉，即使不回答記者提問都可以，但絕非只發新聞稿：「點解一個真誠啲道歉都唔得？」

他估計，林鄭不站出來道歉，是她放不下面子所致。

促政府撤定性「暴動」

涂謹申續指，林鄭已錯失社會大和解的時機，例如她可於6月9日第一次遊行時就為事件道歉，撤回《逃犯條例》。事件發展至今，涂冀港府可繼續跟進台灣殺人案事件，為死者討回公道。此外，他又期望港府撤回對6月12日佔領事件為「暴動」的定性。他解釋，當港府定性「暴動」後，警方就到大學宿舍搜捕學生，憂慮日後會被控控罪較重的「暴動罪」。