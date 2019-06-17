六旬劏房戶被迫遷　租金跳升一倍嘆：我認命

房屋問題嚴峻，居住於不適切住所的人數高達20萬。走進葵涌區，密集唐樓與垃圾滿布巷子交錯，一間又一間的劏房隱於其中。 現年64歲的鄺先生屈居劏房超過十年，於月前被舊業主迫遷，急忙下覓得現時僅得約百呎的住所，以每月3800元租住。劏房環境固然惡劣，更甚的是租金一下跳升近倍，對於任職兼職保安的鄺先生而言負擔甚重。 輪候公屋兩年多仍未有任何消息，展望未來猶如被濃霧籠罩，「住得好係運氣…60幾歲人我都認命。」

新居的面積同樣不足一百平方呎。（盧翊銘攝）

從裝修木板圍封的地舖旁通過一度簇新的鐵閘，映入眼簾竟是四伙劏房單位，鄺先生正居住其中。甫踏入單位，便見一束紗網擺滿狹窄的單人床上，細問下原來是自製蚊帳的材料。單位位於地面，加上大廈被食肆、空置的店舖包圍，近日有鄰居於房門外發現多隻老鼠蹤影，「遲啲去鎅木廠搵條木放落去門縫，我驚有細老鼠走入嚟。」

不足百呎的單位內有獨立廁所，不過鄺先生卻指，屋內潮濕、地板易滑，更於訪問前數日於洗澡後滑倒。雖然未有大礙，惟他隨即增添一塊防滑墊，以免意外再發生。

鄺先生輪候公屋已兩年多。（盧翊銘攝） 遷出通知期僅半個月 嘆難覓單位 過去十三年，鄺先生一直租住同區另一伙劏房單位。舊居面積同樣不足百呎，廚廁更需要與其餘八伙住戶共用，但租金卻相對低廉，每月僅需要1,700元，多年來只加租200元。單位經歷三次轉手，最終令他難逃被逼遷命運。由通知到遷出的限期僅得兩個月時間，惟區內大部份劏房單位的租金、面積均未如理想，面對限期將至，鄺先生坦言當時「急就章」，最後經鄰居介紹遷至現時單位。 租金支出突然倍升，對任職兼職保安的鄺先生而言，生活壓力甚為沉重。他現時月薪僅約一萬港元，租金已佔去三成薪金；他曾經考慮轉任全職以減輕經濟負擔，惟顧及屆時月薪或超過申請公屋上限，故最後打消念頭。面對經濟壓力日漸沉重，他仍堅持靠自己能力餬口，「仲有能力做點解要去拎綜援？咪繼續做落去……生活逼人，唯有勒緊肚皮使少啲。」

新居單位內雖有獨立廁所，但卻甚為濕滑。（盧翊銘攝）

居無定所未敢買家具

鄺先生曾於2006年申請公屋，不過提交入息證明時，被發現月入高於單身申請者上限，最終被取消申請資格。其後他於2016年再度入紙輪候公屋，至今已兩年半，但仍未有消息。人生難言安居，令他對家居最基本的想象亦被扼殺，「本來想買張帶衣櫃的床，但諗諗下又唔係長住，都係唔好買啦。」

他坦言，早已預計業主日後會再加租，只祈求加幅不會太大，「希望每次一、兩百咁加……一下子升到五千、七千，點樣住呀。」前路晦暗，鄺先生無奈地說：「到時真係要去麥當勞啦……政府口講扶貧畀得幾千蚊，等你生唔生、死唔死，好似我哋呢啲階層仲有咩好講？」