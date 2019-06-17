業主突加租四成　三口遷居150呎劏房：喺香港搵一個家真係好難！

鼠患肆虐、滲水處處，一個僅得150平方呎的空間，是Mandy一家三口的蝸居。然而，這個不算安樂的窩，Mandy曾費盡時間和心機才找到，為的只是希望有一個瓦遮頭。 Mandy坦言，當初所住的套房單位，業主在半個月前突然通知加租4成，她只能無奈搬走，奔波多回才找到這單位，惟租金卻絕不便宜，月租索價約7,800元。不過，面對這此境況，她卻已心滿意足：「我都知（租金）好貴，但已經揀咗最平、最細嘅單位……喺香港要搵一個家，原來真係好難！」

Mandy一家三口正居住150平方呎劏房，雖然租金高企，但她卻說已心滿意足。（羅君豪攝）

進入單位前，Mandy提醒記者，大閘前有一塊木塊，必須小心跨過。走進單位的盡頭，沿路都是一塊又一塊的地氈及膠片。

她說，老鼠經常四竄，大廈走廊的喉管上更時常見到老鼠三五成群出沒，為了防鼠，只能靠木板防止牠們爬入；單位地板、牆身又時常滲水發臭，地板上的兩塊地氈總是濕淋淋。

約滿前半個月通知加租四成

她憶述，早年一家居住在九龍灣的套房，當時約有200呎，可惜好景不常，套房兩年租約期滿前半個月，業主突然通知，租金要由約9,000元加至12,500元，增幅近四成，夫妻二人頓時束手無策。

她坦言，當時從無計劃搬走，更為兒子報讀樓下幼稚園，早已繳付校服費及學費。業主突然拋下的一句，令他們方寸大亂，「我哋同業主傾過兩三次，佢連500蚊都唔肯減！」

Mandy說，單位內的地板、牆身時常滲水發臭。（羅君豪攝）

失業時貸款十萬交租

幾經轉折，Mandy終於在觀塘區找到現時居住的劏房。她說，大廈存在不少衞生隱憂，晚上不時有老鼠入屋，蚊患亦嚴重。她丈夫曾在睡覺時被老鼠咬傷腳趾，7歲的兒子為此已「身經百戰」，無懼鼠患，在凌晨三時與她起床「捉老鼠」。

Mandy說，現時劏房月租約7,800元，自己後來才發現，這租金水平當時可在同區租住有升降機的劏房。雖然住屋情況未如理想，但她說，現任業主「盡心盡責」，遇到家居有損壞的地方，定必會出錢為他們維修，對此已心滿意足，「我都知（租金）好貴，但已經揀咗最平、最細嘅單位！」

她指出，丈夫是家庭的經濟支柱，惟他的身體狀況近年每況愈下。但為了交租，丈夫仍堅持上班，一周工作六天，「醫生寫過兩個星期病假畀佢，佢都無放過，食止痛藥都要堅持番工。」

她續指，丈夫每月工資約1.9萬元，扣除租金、醫藥費等，已所剩無幾。Mandy不諱言，丈夫曾兩度失業，因長時間找不工作，最後只能向銀行借貸約10萬元交租，至今已快將還清，倘再加租，他們根本無法負擔。

他們早於2013年便申請公屋，六年過去仍未接到上樓通知。她不禁慨嘆：「喺香港要搵一個家，原來真係好難！」