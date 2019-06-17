【興德學校】陳章萍涉用假文件　教局職員指調查時有職員疑欲施壓

屯門興德學校被指聘用遭取消教師資格男子，前校長陳章萍涉使用假文書案，今（17日）在屯門法院開審，陳否認控罪。教育局一名有份調查事件主任作供，他稱因曾收該校的多項投訴，有到學校親身調查，怎料期間突然有逾20人敲門入房，全部均表示支持校長，他也頓覺這些人在給他壓力而感不安。

教育局發展主任鄭國仁供稱，因收到對興德的多項投訴，決定親到學校調查。（林樂兒攝）

被告陳章萍（46歲），否認一項使用虛假文書罪，指她於2017年5月24日，明知一份日期為2016年7月16日求職者面試紀錄表格屬虛假，仍向教育局呈交該份虛假文書。

向教育局稱張已不在興德工作

教育局駐屯門區的總學校發展主任鄭國仁供稱，局方收到投訴，指已被註銷教師資格的張錦輝在興德工作。教育局於2017年4月致信興德學校，指張不可進校，校方須終止與張的僱傭關係，興德兩星期後回信，其中就為何聘請張的部份著墨不少，又說張已沒再在校內工作。

收多項投訴 親往學校調查

鄭透露，除這件事外，局方還收到多項對興德學校的投訴，最後決定與兩名同於翌月24日到校調查。他們到步後被邀請入會議室，並與被告、當時的校監及校董等3人會面。期間，他要求校方提供與僱用張錦輝的文件，被告便叫江書記取來，過目後再交予鄭，鄭亦索取了副本。

被告陳章萍案發時為興德學校的校長。（資料圖片）

調查後有老師聯絡局方

鄭稱，根據《學校行政手冊》規定，所有資助學校須就求職者作記錄，若學校不從、情況嚴重可能會向校方或校長發出警告，若發現收到虛假文件會報案。他到校調查後約兩周，數位興德的老師聯絡局方，並繼續指控興德的各項問題。他該些老師見面後，又給老師們看過該份與張錦輝有關的文件，之後決定報警。

20人突入房表示支持陳校長

鄭受辯方盤問下，承認不肯定該文件的副本是由被告還是書記遞給他。辯方問道，會議尾聲該女書記及另一女書記是否哭了，鄭稱沒印象，但記得有一名男職員流淚。鄭又補充，會議後期突然有超過20人敲門入會議室，眾人向他表示支持陳校長。他認為此事是校方指示，目的是增加他的壓力。他當時感到不安，覺得調查工作受到逾20人挑戰。

兩名教育局的發展主任陳枝茵（左）及梁焯輝（右）亦有到興德進行調查。（林樂兒攝）

教職員有情緒表達

高級學校發展主任梁焯輝受辯方盤問下，稱當日氣氛未算令人不安，但指職員很緊張調查及覺不開心，有人有「情緒表達」。學校發展主任陳枝茵則表示，書記影印了一疊文件後，她曾將正本及副本比對。

案件午續。

案件編號：TMCC2382/2018